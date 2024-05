Piden castigo por la muerte de dos canes atropellados durante accidente vial en Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Un grupo de activistas se manifestó esta mañana en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en esta ciudad, para exigir justicia para Mariana Rubio Arrevillaga, luego de que sus mascotas murieran durante un accidente automovilístico y que la autoridad se negara a acusar de este hecho al responsable.

Los manifestantes portaron pequeños carteles donde se leía “No a la impunidad”, “Justicia, todas las vidas importan” y “Justicia para Eek y Yoda”, entre otras cosas, quienes pidieron castigo para la persona que atropelló a dos perros el pasado 12 de mayo.

La afectada, Mariana Rubio Arrevillaga explicó que el pasado domingo, mientras ella y su pareja paseaban a dos de sus perros por el bulevar Las Américas, un hombre que manejaba una camioneta, que fue identificado como Samuel S., trabajador del parque Xcaret, chocó contra varios vehículos y en su afán de darse a la fuga, atropelló a sus dos mascotas.

Uno de los perros murió al instante, debido a que le pasaron por encima las dos llantas de la camioneta y el otro murió minutos después por vísceras expuestas.

“La gente que me conoce sabe lo que para mí significaban esos dos caninos y lo importante que eran para mi vida y mi bienestar emocional”, señaló.

Comentó que, durante su primera declaración de los hechos, la autoridad omitió dentro del peritaje la muerte de sus dos mascotas y ahora que portó ante la Fiscalía la documentación del veterinario sobre las causas del deceso para levantar su denuncia, el personal de esta institución le indicó que no había delito que perseguir.

“La Fiscalía me comenta el día de hoy que no hay un delito que perseguir y que esta persona puede salir libre, porque no hay un delito”, expresó.

“Hoy fueron mascotas, pero pudo tratarse de niños, no podemos dejar que las autoridades nos digan que no hay un delito que perseguir”, reclamó la mujer afectada, quien también sufrió algunas lesiones graves el día del accidente por tratar de esquivar la camioneta.

Subrayó que a pesar de que en el estado se cuenta con una Ley de Protección y Bienestar Animal, las personas encargadas de impartir la justicia no tienen empatía con estos casos y son ignorantes de las leyes, “para ellos es una carpeta de investigación más”.

“Estamos pidiendo a las autoridades encargadas de impartir justicia que protejan la vida y la integridad de todas las personas y todos los animales que viven en Quintana Roo”, exigió.

Rubio Arrevillaga advirtió que continuarán buscando justicia para sus mascotas y agotarán todas las instancias necesarias para que se castigue al culpable de la muerte de Eek y Yoda. (Agencia SIM)