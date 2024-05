Por Julio César Solís

CANCÚN, MX.- La contienda al Senado de la República por Quintana Roo es fuerte, pero para el segundo lugar, por el que luchan PRI, PAN y PRD contra Movimiento Ciudadano, aseguró Eugenio Segura Vázquez, candidato de Sigamos Haciendo Historia.

En entrevista para Noticaribe, el abanderado de Morena, Verde y PT, indicó también que no le fue enviada invitación alguna para formar parte de algún debate político entre aspirantes a la Cámara Alta, al que hubiera acudido, afirmó, con gusto.

Eugenio Segura aseveró a que dos semanas de concluir las campañas políticas, sus recorridos en territorio han fortalecido los números en las encuestas, y descartó que exista temor político hacia el candidato de MC, Roberto Palazuelos, por una eventual derrota el próximo 2 de junio.

“No -existe temor político-, yo creo que hay una contienda muy fuerte y afortunadamente, lo digo de manera humilde, no es para el primer lugar, sino para el segundo lugar, ahí están luchando el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Yo estoy enfocado completamente en mi campaña que es totalmente de territorio”, puntualizó.

Sobre los debates políticos entre candidatos al Senado por Quintana Roo, en el que la oposición acusó que no quiso asistir, rechazó la versión y expuso que no recibió invitación alguna para acudir a un intercambio de ideas por parte de otros partidos o las autoridades electorales y se dijo abierto a participar en ese tipo de ejercicios democráticos.

“A mí en ningún momento me convocaron a un debate de forma oficial, no tuve ningún oficio del Ieqroo ni del INE, ni nada; yo creo que más bien los opositores querían hacer ruido. Si alguien me enseña un oficio de recepción firmado por cualquiera de los opositores para invitarme a un debate o del INE o el Ieqroo, les debo una cena”, sostuvo.

Y enfatizó “la verdad es que no nos ha llegado hasta la fecha ninguna invitación. Si me invitan yo acudo con mucho gusto, no tengo nada que temer, al contrario, creo que sería un poco divertido”.

Sobre la obra del Tren Maya, que cuenta con una serie de denuncias por parte de asociaciones civiles por devastación de flora y fauna en Quintana Roo, Eugenio Segura, se pronunció a favor ya que generó más de 160 mil empleos “bien pagados” durante su construcción y anticipó que la operación turística será “exitosa”.

“El Tren Maya es un excelente proyecto que ha generado miles y miles de empleos”, acotó.

Eugenio Segura subrayó que propondrá desde la Cámara Alta cambiar la fórmula para que lleguen más recursos económicos a Quintana Roo, pues actualmente contempla como factor principal el número de habitantes en la que hoy la entidad es la novena más pequeña de México.

“Por ende somos castigados año con año”, apuntó.

Adelantó que tendrá dos cierres de campaña: uno en la capital Chetumal el miércoles 22 de mayo y en Cancún el jueves 23 de mayo, que serán atípicos, sin mítines y con una presentación del diagnóstico de los 90 días de campaña. (Noticaribe)