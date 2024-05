ÁLGIDO DEBATE ENTRE CANDIDATOS DE JOSÉ MARÍA MORELOS: José Francisco Puc Cen pone contra las cuerdas al morenista Erick Borges Yam al cuestionar resultados de su gobierno

JOSÉ MARÍA MORELOS, MX.- Como ya se anticipaba, José Francisco Puc Cen, de Movimiento Ciudadano, no brindó tregua, al cuestionar y atacar en el debate al candidato de Morena a la presidencia municipal de José María Morelos, Erick Borges Yam, quien aunque trató de ignorar a su contrincante, tuvo que caer en la defensa de su gobierno.

Solo estos dos candidatos acudieron al debate organizado con el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) y dado el pasado común de ambos, enfrentados en la presidencia municipal y en la alcaldía de Sabán, se preveía que el encuentro sería combativo, lo que se cumplió.

La transmisión del debate tuvo fallas, ya que en una parte solo hubo audio, y después se perdió la señal por varios minutos, sin que los ciudadanos pudieran escuchar una sección del debate.

Erick Borges Yam, apodado “Rebelde”, resaltó su origen morelense y se arropó en los ideales de Morena y la Cuarta Transformación, contrastando lo logrado en el presente con el “abandono” en el que estaba sumido el municipio en el pasado.

Francisco Puc, alias “Xiximac”, quien hablaba en español y en maya, desde el arranque acusó al presidente con licencia de tener un “aeropuerto internacional” en el palacio municipal, con aviadores que acuden a cobrar cada 15 días, mostrando una foto de un grupo reunido con Borges Yam. También mostró un cartel con las letras “Primor” y la imagen del edil con licencia, rodeado de Roxana y Juan Parra.

Al insistir Borges Yam en critica a los gobiernos pasados, le dijo “Ya dejé el pasado atrás. Si tanto hubo robo, ¿por qué no hay denuncias?”

Esto hizo reaccionar al candidato de Morena, quien explicó que este proceso es tardado, pero que las carpetas “están avanzadas” y quienes se llevaron dinero del campo “pagarán” .

Al ser el debate solo entre dos, era casi imposible para Borges Yam ignorar los cuestionamientos del originario de Sabán, quien le recordó cómo quitó prestaciones de los policías, de cómo redireccionó 5 millones del Fortamun a gasto corriente y de cómo usó 35 millones de pesos en renovar el parque central, habiendo otras necesidades.

El morenista reviró al acusar a Francisco Puc de tener como “padrinos” a gente ligada a anteriores gobiernos, mostrando un collage de varias de estas figuras.

“Xiximac” se mofó del “powerpoint” del presidente con licencia, que afirmó “lo puede hacer mi hija de siete años”, y contrastó con la foto en la que se ve a Erick Borges “reunido con los bandidos y dinosaurios” que cobran puntualmente en el palacio municipal sin trabajar.

Borges Yam señaló que en su gobierno “el pueblo es quien manda” y que debían darle continuidad ya que logró el doble de acciones de gobierno que sus antecesores, con inversión en el campo y rompiendo con la tradición de gobiernos corruptos, reiterando su llamado a evitar los “padrinos” que respaldan a su contricante.

Por su parte, Francisco Puc pidió ya no votar por los mismos de antes, sino por lo nuevo, y exhortó a la ciudadanía a no juzgar o criticar a Luis Carrillo, candidato del PVEM, por no haber acudido al debate.

“Es un buen hombre”, afirmó, añadiendo que él sabe que el don de la palabra no es su fuerte. (Agencia SIM)