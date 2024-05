Estefanía Mercado se compromete a atender regularización de la tierra para garantizar el patrimonio a miles de familias en Solidaridad

PLAYA DEL CARMEN, MX.— La candidata a la presidencia municipal de Solidaridad por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia en Quintana Roo”, Estefanía Mercado, anunció hoy que en el próximo gobierno municipal de Solidaridad, pondrá en marcha el programa de Regularización de Asentamientos Humanos con el objetivo de garantizar el patrimonio de miles de familias que viven en situación de vulnerabilidad.

“En equipo con la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum; la Gobernadora y el gobierno municipal, trabajaremos en este programa que beneficiará a las familias solidarenses, entre ellas, colonias emblemáticas como la Colosio de Playa del Carmen”, explicó Estefanía Mercado.

Dijo que en los asentamientos irregulares, por esta condición, no se tienen servicios de agua potable, electricidad, drenaje, vialidades, banquetas, guarniciones, alumbrado público y parques, por lo que se coordinarán esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno para poner en marcha este programa de regularización que garantice el patrimonio para las familias que en ellos viven.

Estefanía Mercado explicó que de acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda del INEGI, , el 28% de la población en el municipio tampoco tiene derecho a servicios de salud, más de 1 mil 600 familias viven en casas con pisos de tierra y unas 900 no cuentan con energía eléctrica; otras mil cien viviendas no tienen agua potable y unas 800 no cuentan con ningún bien.

“Con el próximo programa de Regularización de Asentamientos Humanos, dentro el marco de la ley, resolveremos la demanda de servicios básicos que ningún gobierno de Solidaridad a querido atender porque no le convenía a los intereses de funcionarios corruptos”, dijo la Candidata morenista.

Estefanía Mercado comprometió atender el problema de alumbrado público que afecta a cerca de 600 manzanas, así como pavimentar las calles de más de 200 manzanas que se encuentran empedradas; además, construir guarniciones en más de 380 manzanas y drenaje pluvial en unas 230.

La Abanderada de Morena a la presidencia municipal de Solidaridad, aseguró que estas obras de infraestructura social estarán incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal, donde se ha contemplado una inversión histórica de 900 millones de pesos, tan solo en el primer año como presidenta municipal.

Durante su visita a los fraccionamientos Mundo Hábitat y Villamar I, Estefanía Mercado estuvo acompañada por María José Osorio, candidata a la diputación local por el distrito 10, así como por integrantes de su planilla, referentes de Morena y militantes del Partido del Trabajo y Partido Verde.