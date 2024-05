Sandra Cuevas arremete contra Ricardo Monreal, su antiguo mentor, por presunta violencia psicológica…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Luego de que se diera a conocer que Sandra Cuevas Nieves ya no cuenta con licencia como alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc y solo conserva su candidatura al Senado de la República por Movimiento Ciudadano (MC), la antes mencionada aseguró que todo esto tiene vínculo con la mala relación que tiene en la actualidad con Ricardo Monreal al que acusó de manera abierta por violencia psicológica, publicó infobae.com.

La emecista aseguró que este tema ha causado confusión en medios de comunicación por la intervención del exsenador, incluso aseguró que desde hace tres semanas ella ha sido víctima de ataques por parte del grupo del zacatecano y del mismo exlegislador a consecuencia de haberse negado a participar en la campaña de la hoy candidata a la alcaldía Cuauhtémoc por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Caty Monreal quien es hija del exsenador.

“Yo voy a seguir trabajando, sigo firme, nunca me doblé ante Morena, no lo voy a hacer ahora, no le tengo miedo a Ricardo Monreal, se lo dije a él directamente. No le tengo miedo a él ni miedo de morirme”, aseguró.

Cuevas Nieves quien se ha mantenido en tendencia desde que se relevó que perdió de manera definitiva su licencia como alcaldesa, enfatizó en que, a pesar de los ataques de Ricardo Monreal, ella seguirá trabajando por el país mientras se confió en que, durante las elecciones del próximo 2 de junio, llegará al Senado para representar al partido naranja quien la cobijó durante este proceso electoral.

¿Ha recibido amenazas de muerte?

A pesar de que la candidata al Senado aseguró que Ricardo Monreal la ha violentado de manera psicológica, fue cuestionada respecto a si también ha sido víctima de alguna amenaza de muerte, motivo por el que aclaró que, en días pasados, tuvo que cancelar una conferencia de prensa en la cual debía abordar temas importantes, relacionados con el senador, pero por seguridad, optó por prescindir del evento.

“Es un tema muy largo, es un tema que se debe explicar, son varios rubros los que debo tocar. Hoy quiero que quede este precedente y que me dieran la oportunidad en unos días de poder ya abrir esta rueda de prensa y poder exponer todo lo que ha ocurrido en estas últimas tres semanas con el senador Ricardo Monreal”, declaró.

Conviene recordar que, en el pasado, la exalcaldesa de Cuauhtémoc estuvo vinculada al exlegislador; incluso se dijo que había sido él quien le dio su apoyo para participar en la política, acto que le valió al zacatecano el señalamiento de haber perdido una gran cantidad de votos en la Ciduad de México. Esto, a decir de Cuevas Nieves, es lo que busca esclarecer en la conferencia de prensa que pidió encabezar.

“Paso a paso son 15 puntos los que tengo que tengo que desarrollar. Es un tema de muchas responsabilidades, un tema que puede cambiar muchas cosas, pero es algo que debo hacer”.

La candidata al Senado únicamente adelantó que el tema del que tiene tanto que decir, se debe a que ella se negó de manera rotunda a ayudar a Caty Monreal en su campaña en la alcaldía que gobernó en el pasado; no obstante, se ha especulado que además podría esclarecer si en realidad Ricardo Monreal colaboró o no con la oposición, tal como se había rumorado en el pasado.

En el pasado, ambos mantuvieron una relación cercana. Para concluir con su mensaje, la candidata al senado responsabilizo a Ricardo Monreal de cualquier cosa que, en adelante le pueda pasar, especialmente al denunciar que tanto ella como su familia han tratado de ser vinculados con el crimen organizado.

Al momento, el exsenador o su hija, candidata a la alcaldía Cuauhtémoc, no se han pronunciado por los hechos, por lo que se espera que en adelante exista alguna réplica a las acusaciones que la candidata por Movimiento Ciudadano dio en su contra. (Fuente: infobae.com)