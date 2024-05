Xóchitl Gálvez revira a AMLO y le llama traidor a la patria ‘por entregar el país a la delincuencia’…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La candidata de la oposición a la presidencia, Xóchitl Gálvez, llamó este viernes traidor a la patria al presidente Andrés Manuel López Obrador por “entregar el país a la delincuencia” durante un encuentro con medios de comunicación, al finalizar su encuentro con personas de la diversidad en la Ciudad de México, publicó latinus.com.

“Él será el traidor a la patria, porque el que traicionó a la patria es él, él traicionó a los mexicanos al entregar el país a la delincuencia, es un presidente que saludó a la mamá del ‘Chapo‘, es un presidente que saludó a los delincuentes en Badiraguato las siete veces que fue”.

“Y es un presidente que liberó a Ovidio (Guzmán), si hablamos de traidores a la patria, él tendría que ponerse en el primer lugar”, respondió Xóchitl Gálvez.

En contraste, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México agradeció a López Obrador que haya aceptado su petición de no retirar la bandera mexicana durante la concentración de la Marea Rosa, prevista para este domingo a las 9:30 de la mañana y en donde ella y Santiago Taboada, candidato opositor a la Jefatura de Gobierno, serán oradores.

“Quiero agradecer, porque hay que ser agradecida, no debería haber sido motivo, pero sí le agradezco al presidente que nos deje la bandera nacional el próximo domingo, no debería ser una petición, pero se había quitado la bandera y ya ayer se comprometió en que estará en esta gran marcha de los ciudadanos”, agradeció Gálvez en las primeras palabras que ofreció a los asistentes.

Gálvez apreció el encuentro que tuvo con los medios de comunicación para aclarar que la concentración de este domingo, previo al debate “no es él cierre” de su campaña, como lo había dado a entender en declaraciones hechas el martes en Veracruz, señalando que a ella no le gustan las concentraciones de miles de personas y que ese no es su estilo.

“Yo no estoy tan segura que quiera hacer yo un evento de miles de personas, no ha sido mi estilo. No, no es el cierre, nadie está haciendo un cierre, yo voy a una concentración”, puntualizó la candidata.

Agregó que si ella pudiera elegir un lugar para terminar su campaña, lo haría en Tepatepec, Hidalgo, de donde es originaria, pero lamentó que no sea una posibilidad por la agenda tan apretada que tiene de cara al final de las campañas. (Fuente: latinus.us)