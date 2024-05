Xóchitl Gálvez dice a The Economist que buscará apoyo de EU y otros países para combatir el narco en México

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Xóchitl Gálvez, candidata del PAN, PRI, PRD a la presidencia de México, propone que se pida apoyo a Estados Unidos y otros países para combatir el narcotráfico, publicó sdpnoticias.com.

Así lo aseguró Gálvez en entrevista para el medio inglés The Economist, donde se asegura que México ha tenido que lidiar con una “profunda crisis de seguridad que amenaza sus propios cimientos democráticos”.

Cabe señalar que las propuestas de seguridad de la candidata de oposición distan de la estrategia del gobierno federal de atacar las causas de la delincuencia e inseguridad.

En el artículo titulado “The main opposition candidate on how to fight organised crime in Mexico” The Economist resalta que Xóchitl Gálvez afirma que el país necesita nuevo liderazgo y ayuda externa.

El medio inglés asegura que México está a la sombra de las organizaciones criminales mientras la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “no ha cumplido su responsabilidad básica de proteger la vida y libertad de los ciudadanos”.

De acuerdo con Xóchitl Gálvez, el gobierno actual abandonó el enfoque de cooperación en materia de seguridad, por lo que ella buscará una “política de cooperación transparente y significativa” con otros países.

Asimismo, resaltó que, de ganar las elecciones del 2 de junio, reconstruirá las instituciones de seguridad civil y hará que las fuerzas armadas se centren en sus deberes de seguridad nacional.

“Reconstruiré las instituciones de seguridad civil y me aseguraré de que las fuerzas armadas se centren de nuevo en sus deberes principales de seguridad nacional. También perseguiré una política de cooperación transparente y significativa en asuntos de seguridad con los Estados Unidos y otros aliados democráticos, un enfoque que ha sido abandonado por la administración actual”.

Asimismo, la candidata aseguró el país tiene que trazar un camino hacia una “democracia más resistente e inclusiva” mientras se enfrenta “el flagelo” del crimen organizado y el narcotráfico en México, y defiende el estado derecho.

“Ante estos desafíos, otros países deben desempeñar un papel para ayudar a salvaguardar el futuro democrático de México. A través del apoyo diplomático a las instituciones democráticas y las iniciativas de la sociedad civil, la comunidad internacional puede ayudar a garantizar elecciones libres y justas. Los medios de comunicación internacionales deben ir más allá de la anticuada y equivocada ‘izquierda contra derecha’, dos lados iguales, la cobertura de las elecciones y arrojar luz sobre la elección real a la que se enfrenta el electorado: la democracia frente al narcopopulismo autoritario”. (Fuente: sdpnoticias.com)