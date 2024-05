Ola de calor imposibilita siembra en José María Morelos, señala experto

JOSÉ MARÍA MORELOS, MX.- Debido a las altas temperaturas y la extrema sequía no existen actualmente las condiciones necesarias para la siembra, advirtió Patricio May, técnico de campo de la Red de Productores de Servicios Ambientales (Repseram), quien señaló que ante esta drástica situación es imposible “tapar el sol con un dedo”.

En entrevista, Patricio May indicó que mediante el monitoreo del clima que realizan con un aparato que adquirió la asociación junto con algunos colaboradores, desde hace tres semanas han notado un cambio muy drástico en la temperatura, con un incremento considerablemente hasta llegar casi los 40 grados.

“No hay condiciones, si siembras, así como está la sequía no se va a lograr lo que vas a sembrar, si es un terreno nuevo se puede sembrar, aunque no haya caído la lluvia, pero si es un terreno como una cañada, no sale la nada, si no cayó una lluvia fuerte y se echa a perder la semilla”, explicó.

Comentó que gracias a que ahora cuentan con un aparato para monitorear el clima y la humedad del suelo, pueden orientar a los agricultores para evitar que pierdan su semilla y se tomen decisiones de cuándo sembrar y cuándo realizar la quema de sus predios.

Señaló que con el cambio de la temporada de lluvias los hombres de campo ya no saben cuándo sembrar para poder asegurar sus cosechas, pero reconoció que actualmente no existen las condiciones para ello y es algo. (Agencia SIM)