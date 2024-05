EN SOLIDARIDAD NO HAY ‘ELECCIÓN DE ESTADO’: Espera Gino Segura que las autoridades competentes esclarezcan el asesinato de un miembro del equipo de campaña de Estefanía Mercado

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Tras reconocer que los agarró por sorpresa el asesinato de un integrante del equipo de campaña de Estefanía Mercado Ascencio a la presidencia municipal de Solidaridad, el candidato de Morena en la coalición Sigamos Haciendo Historia en México, Eugenio Segura Vázquez dijo que es necesario que las autoridades hagan las investigaciones correspondientes y se pueda emitir una declaración de cuáles fueron los motivos y quiénes son los culpables porque hasta el momento hay incertidumbre al respecto.

Entrevistado en Chetumal donde hizo un discreto cierre de campaña, cobijado en el aire acondicionado del centro social Bellavista por las elevadas temperaturas, dio su respaldo a Estefanía Mercado pues dijo que es la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Quintana Roo, al calificar como desafortunados los hechos ocurridos el domingo en Playa del Carmen donde fue asesinado un colaborador de la campaña de la candidata a la presidencia municipal.

Ante las acusaciones de su candidata, Estefanía Mercado Ascencio, dijo que deben ser las autoridades correspondientes quienes hagan las investigaciones para determinar el móvil y los presuntos responsables “pero nos tomó por sorpresa”.

Segura Vázquez reconoció que la elección en Solidaridad está muy cerrada – entre Estefanía Mercado y Lily Campos Miranda, de la coalición Fuerza y Corazón por Quintana Roo.

Aseguró que no se trata de una elección de estado lo que ocurre en Solidaridad ya que “Estefanía es una gran candidata que llegó no por el Estado sino por un partido que usó el método de encuestas para definir a sus candidatos y candidatas, no fue por dedazo, sino que la gente escogió”.

Ella ganó la encuesta y tiene todo el respaldo y va a ganar, aseguró. (Noticaribe)