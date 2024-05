VERACRUZ | Don Magdaleno calma sed de sus vecinos con agua de manantial que descubrió en el patio de su casa

VERACRUZ, MX.- El caso de Don Magdaleno Bautista ha llamado la atención en redes sociales, ya que el hombre descubrió un manantial en el patio de su casa, del cual ha logrado extraer miles de litros y el agua parece no agotarse, publicó reporteindigo.com.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Pueblo Viejo en Veracruz, en donde se encuentra ubicada la casa de Don Magdaleno, quien explicó que hace unos días decidió hacer una excavación.

Esto debido a que en algún momento su mamá le dijo que de éste lugar podría llegar a brotar agua, por lo cual puso manos a la obra, dando así con el manantial por lo que trabajaron para hacer un filtro y mantener el venero abierto.

“Los acondicionamos para que estuviera macizo alrededor y no se derrumbara, la sorpresa fue que el agua es dulce, cristalina y muy fresca“, comentó en entrevista con el portal de noticias.

Debido a que el manantial contiene una gran cantidad de agua, Don Magdaleno y su familia decidieron hacer una buena acción con sus vecinos, ya que no hicieron negocio con la extracción del líquido vital, únicamente lo regalan.

“Comenzamos con los vecinos y así se fue corriendo la voz, ha venido mucha gente con sus garrafas, sus tanques, sus diablitos y les facilitamos el agua, que yo creo es 95 por ciento agua clara”, compartió.

Se cree que al momento, Don Magdaleno ha regalado cerca de 300 mil litros de agua: “no les cobramos ni un peso, demostramos que tenemos amor al prójimo y la seguiremos regalando hasta que Dios lo permita”.

A pesar de ello, la familia del hombre aseguró que no permitirán que las personas se aprovechen de esta buena acción, ya que descubrieron a uno de sus vecinos revendiendo el agua que le regalaron.

“Le dijimos que ya no; no hay límite, pero tampoco no queremos que abusen porque el agua se le regala a las personas que lo necesitan no se le han negado a nadie”, comentó Don Magdaleno.

Si bien, la familia no cobra por el agua, los vecinos de la comunidad sí han demostrado su agradecimiento regalándoles comida e incluso algunas prendas de vestir, retribuyendo la buena acción de Don Magdaleno.

El descubrimiento del manantial en su hogar, se dio justo en un momento en el que Veracruz atraviesa por una sequía severa, la cual ha afectado a 20 municipios entre el 30 abril y el 15 de mayo, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua. (Fuente: reporteindigo.com)