‘FOCOS ROJOS’ POR RECRUDECIMIENTO DE AGRESIONES DE TAXISTAS: Alertan choferes de Uber sobre alza de la violencia en su contra

CANCÚN, MX.- Representantes de los conductores de Uber alertaron sobre un nuevo recrudecimiento de la violencia que perpetran en su contra los taxistas en la zona norte del estado, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para tomar las medidas necesarias y castigar a los responsables.

En conferencia de prensa, Águeda Esperilla, vocera de los conductores de la plataforma digital, afirmó que, de nueva cuenta, se incrementan las agresiones en su contra, a tal grado que ya tienen localizados varios “focos rojos” de violencia inminente.

Detalló que los “focos rojos” son la Plaza Outlet, la parte de restaurantes de la Zona Hotelera de Cancún y el hotel Royalton, por mencionar algunos.

La vocera indicó que este recrudecimiento de la violencia tal vez se deba a una disminución en el número de pasajeros, aunque aceptó que la causa exacta la desconoce, pues creía que, luego de que muchos taxistas se sumaron a la plataforma, los ataques iban a desaparecer.

Afirmó que hubo meses de “calma” entre los taxistas y los operadores de Uber, pero todo cambió antes de las vacaciones de Semana Santa, cuando comenzaron a presentarse varios ataques, algunos de ellos graves, en Cancún.

Aunque se trata de grupos de taxistas fácilmente identificables, las autoridades no han hecho mucho para detectar y frenar su actuar, y quienes delinquen no son sancionados, o siquiera obligados a pagar los daños que perpetran contra los automóviles de los conductores de Uber.

Por tal razón, responsabilizó a la Fiscalía General del Estado de no querer solucionar este conflicto, a pesar de tener “los elementos a la mano” para erradicar esos grupos violentos.

“Es que parte esto es por la autoridad, por la Fiscalía. Uno presenta las denuncias, pero esas denuncias no proceden. Tienen todo, tan solo con ir a la base los encontrarían, pero no hacen nada”, añadió.

La entrevistada afirmó que las corporaciones policíacas retiraron desde hace meses los filtros policíacos en las zonas de mayor conflicto.

“Esto también es por el hecho de que no hay vigilancia policiaca, y lo peor es que tampoco obligan a los taxistas a reparar los daños. Creo que al taxista lo mínimo que hay que exigirle es que repare los daños. Pero no hacen nada para exigir la reparación. Dijeron que iban a retirar las licencias, las concesiones, pero no hacen nada”, concluyó. (Agencia SIM)