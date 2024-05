‘SOY INCORRUPTIBLE’: Samuel García responde a supuesta posesión de predios valuados en más de 50 mdp

NUEVO LEÓN, MX.- Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, vuelve a estar en el ojo público luego de que este viernes, el diario Reforma reveló que siendo mandatario estatal se hizo de tres propiedades, que se suman al terreno de casi 18 hectáreas que presuntamente habría comprado en el municipio de San Pedro Garza García y que también omitió presentar en su última declaración patrimonial de 2023, publicó Expansión Política.

Ante dichos señalamientos, este viernes, el emecista publicó un mensaje en redes sociales, en el que aseguró, “es incorruptible” y en cambio acusó a dicho medio de dedicarse a fabricar portadas en tiempos electorales.

El patrimonio de Samuel García bajo la lupa

De acuerdo con la información dada a conocer este viernes por Reforma, García Sepúlveda habría obtenido tres propiedades en sectores sampetrinos durante el periodo de junio de 2022 y agosto de 2023.

“En escrituras, emitidas por el Registro Público del Estado, se señala que el 30 de junio del 2022, con apenas ocho meses en el cargo, SAGA Tierras y Bienes Inmuebles recibió de Grupo Gentor como dación de pago dos inmuebles en el Fraccionamiento Olinalá, cuyo valor comercial en conjunto sería de unos 18 millones de pesos (mdp)”, señaló el diario.

La primera propiedad se localiza en el terreno 24, manzana 4, del sector, y tiene una extensión de 1,501 metros cuadrados, reportado con un valor de la operación por 8.8 mdp.

El segundo predio en esa misma zona se sitúa en el terreno 25, manzana 4, y tiene una extensión de 1,483 metros cuadrados y un valor de la operación por 8.7 mdp.

El tercer inmueble había sido adquirido a dos particulares por el gobernador el 14 de agosto del año pasado en el Fraccionamiento San Patricio, Cuarto Sector, zona donde García vive actualmente. Este último predio está localizado en el lote 4, manzana número 46, y tiene una extensión de 995.89 metros cuadrados y un valor de la operación de 12.1 mdp, cifra que según se informó, estaría muy por debajo de los 30 mdp del valor comercial de la propiedad.

La adquisición de estas tres propiedad habrían estado cargo de la empresa SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, de la que García Sepúlveda es propietario junto a su padre, Samuel Orlando García Mascorro, en tanto que las operaciones inmobiliarias se hicieron ante el Notario Público 149, Andrés Alonso Rodríguez Mercado.

Estas propiedades, al igual que el terrero de 17.6 hectáreas que hace unos días se dio a conocer que presuntamente también adquirió tan solo 18 meses después de asumir su cargo, —y cuyo valor estimado es de más de 700 mdp y en el que pretende construir una residencia de casi 2,800 metros cuadrados—, no figuran en la declaración patrimonial 2023 del gobernador de nuevo León.

“Soy incorruptible”, contesta Samuel García

Desde este miércoles, el gobernador de Nuevo León ha dado respuesta a publicaciones del diario en la que se les señala tener propiedades no declaradas; al respecto ha contestado en que es incorruptible y acusa que en tiempos electorales ha sido el blanco de estos señalamientos para golpearlo políticamente.

Al darse a conocer que presuntamente adquirió un terreno con un valor de más de 700 mdp, el miércoles, García Sepúlveda publicó un video en redes sociales en el que dijo no tiene nada que ocultar pues todo es legal.

El gobernador explicó así que Grupo Gentor, de la familia Garza Calderón es desde 2005, el principal cliente de su padre Samuel Orlando García, al cual se le brindan servicios legales y fiscales incluso desde que él fuera gobernador de Nuevo León.

Según dijo, Grupo Gentor ha pagado por los servicios que su padre le ha brindado a través de la dación de terrenos, carros y ranchos. Uno de estos pagos se habría realizado justamente a través de la dación en pago del terreno valuado en 300 mdp.

En tanto que este viernes, tras darse a conocer que tiene tres propiedad más que no habían sido declaradas, García Sepúlveda publicó un tuit en el que insistió en que él no vive de la política y que su patrimonio lo ha construido trabajando mucho antes de empezar en la política.

“Tan no tengo ningún tipo de interés económico que desde que fui diputado siempre he donado mi sueldo y prestaciones, hoy, como gobernador, lo donó íntegro a DIF Capullos. No tengo nada que ocultar y siempre doy la cara porque soy INCORRUPTIBLE”, reiteró. (Fuente: Expansión Política)