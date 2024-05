Destapa Fernanda Alvear millonaria deuda pública de Blanca Merari en Puerto Morelos

PUERTO MORELOS, MX.- Fernanda Alvear, candidata a Presidenta Municipal por la coalición Fuerza y Corazón por Quintana Roo reveló que la administración de Blanca Merari Tziu, alcaldesa con licencia de Puerto Morelos en busca de la reelección durante el proceso electoral 2024, presenta un quebranto financiero de muchos millones de pesos, dinero de los portomorelenses gastados en la opacidad e impunidad, según consta el documento “Estado analítico de la deuda y otros pasivos” correspondiente al ejercicio 2023; así mismo presentó el ejercicio correspondiente a 2021 cuando gobernaba Laura Fernández Piña, ambos documentos fueron firmados por funcionarios que repitieron cargo en ambas administraciones, se catafixiaron y/o desaparecieron.

Fernanda Alvear, candidata de la coalición Fuerza y Corazón señaló que Blanca Merari se ha escudado todo el tiempo que ha estado en el cargo en la deuda que dice le fue heredada. Sostuvo que la edil en busca de reeleción, “lo que no dice es que hoy la deuda es la misma; es decir que no sólo no ha atendido la deuda, sino que la ha utilizado como pretexto que se justifica por la falta de acciones, de obra pública y hasta de seguridad, ya basta de buscar culpables, la ciudadanía necesita acciones, no más cuentos”.

La documentación oficial firmada de puño y letra por funcionarios que se enlistan en el saqueo lacerante que ha hundido al municipio, exhibe que tan sólo en un año del período de gobierno de Blanca Merari, con respecto al de su antecesora Laura Fernández Piña, se ejerció un gasto desmedido del dinero del pueblo generando una deuda pública cuyo monto asciende a cinco millones de pesos 95 mil 974 pesos 81 centavos. Los ejercicios detallados en el Estado analítico de la deuda y otros pasivos corresponden al período 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

El primer documento con folio 000171 del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 presenta las firmas de validación el 20 de enero de 2022 siendo los firmantes: el licenciado Vicente de Jesús Franco Reyes, quien figura como tesorero municipal; el ingeniero José Luis Ciau Xiu, contralor; y las contadoras Ana Isabel Luna García y Alejandra Castillo Olmos, directora de Egresos y de Ingresos, respectivamente.

Estado Analitico de La Deud… by Noticaribe

El segundo documento, Formato IC7 corresponde al 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y están firmados por Ana Isabel Luna García, tesorera; José Luis Ciau Xiu, titular de Contabilidad y Control Presupuestal; Lidice Monserrat Gutiérrez Briceño y Alejandra Castillo Olmos.

Estado Analitico de La Deud… by Noticaribe

Ana Isabel Luna García, la actual tesorera, pasó en 12 meses de ser la directora de Egresos a la titular de membrete en el manejo de las arcas municipales, en los pasillos de la comuna versiones que pidieron el anonimato la identifican como un personaje sombrío, que tenía a cargo negocios con ropería y material didáctico en el plantel del Colegio de Bachilleres de Quintana Roo plantel 28 Puerto Morelos.

José Luis Ciau, actual responsable de Contabilidad y Control Presupuestal, firmó el primer documento ocupando la Contraloría, y en el segundo año de administración fue premiado con la nueva titularidad que se encarga de cuadrar y solventar la documentación financiera oficial, es propietario del salón de fiestas MAR y dos viviendas en el exclusivo residencial El Faro, Puerto Morelos, entre sus bienes posee una motocicleta y tres vehículos cuyo monto rebasa el millón y medio de pesos, su integridad fue tachada cuando en 2021 estuvo inmerso en un escándalo de índole sexual sorprendido por su esposa Mariana Solís, cuando paseaba de motel en Cancún.

Vicente de Jesús Franco Reyes fue el fugaz tesorero municipal al inicio de la administración de Blanca Merari, fue separado del cargo a 11 meses de iniciar. Es de los funcionarios que bajó del avión y ocupó oficina en el gabinete. Alejandra Castillo Olmos, quien ha ocupado la Dirección de Ingresos en los dos períodos es la pareja sentimental del suboficial de Oficialía Mayor operada desde el cabildo por Carlo Fonseca y la regidora Irma Avila.