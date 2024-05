Denuncia aventurero argentino falta de cultura ‘pet friendly’ de hoteles de Chetumal

CHETUMAL, MX.- Charly, un aventurero argentino que viaja por todo el continente con su perro, Wisky, denunció en redes sociales a los hoteles de Chetumal, por falta de cultura “pet friendly”, al no permitirle hospedarse con su mascota.

A través de redes sociales, el aventurero que tiene la página “Argentina con mis perros” aseguró que incluso en un hotel de la capital del estado le querían cobrar 50 dólares la noche por permitirle ingresar a su perro en su cuarto pagado.

Relató que luego de una larga travesía, logró conseguir un lugar barato y en mal estado, del cual también le terminaron prohibiendo el ingreso del perro.

“…literalmente ningún lugar acepta animales, fui a más de 10 hospedajes y el único que acepta cobra más de 50 dólares la noche y cuando vuelvo recién al lugar horrible, el dueño había visto por las cámaras que entramos con Wisky, y le dijo a la vieja de recepción que animales no, que si lo podía dejar atado afuera”, contó.

Además, sin explicar mucho sobre ello, el argentino comentó que no puede ir a otro lugar, porque le piden pagar 200 dólares de depósito para viajar al interior de la república,

“…tampoco me puedo ir a otro lugar, porque tengo que pagar 200 dólares de depósito para entrar a México que no tenía y solo pude entrar al estado de Quintana Roo, pero no a todo México, tengo que esperar que me manden plata, porque no puedo seguir todavía…, así que por ahora, horrible la bienvenida de este lugar, la gente súper buena onda, pero no tenemos dónde dormir”, manifestó.

Por último, el viajero dijo que Wisky, debido a su edad, sufre por el intenso calor, por lo que requiere estar en lugares frescos, de preferencia con aire acondicionado.

“…sepan que Wisky ya es un perrito grande, tiene 11 años y el calor lo sufre bastante, por eso busco lugares con aire acondicionado, jamás rompió o ensució nada y nunca ladra, pero parece que acá en Chetumal los dueños de los hoteles no quieren a los perros,

feísimo viajar, llegar a un lugar reilusionado y que no te acepten en ningún lado”, expresó, finalmente. (Agencia SIM)