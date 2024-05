Claudia Sheinbaum se compromete a seguir el ejemplo de AMLO para gobernar sin corrupción ni privilegios

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, cerró este miércoles 29 de mayo su campaña presidencial en el Zócalo de la Ciudad de México. Durante el evento, se llevaron a cabo actos musicales y ofreció un mensaje a sus simpatizantes antes de las elecciones del próximo 2 de junio, publicó reporteindigo.com.

Sheinbaum Pardo hizo un llamado al voto a los simpatizantes presentes en el Zócalo de la Ciudad de México, instándolos a recordar la importancia del Plan C.

Enfatizó que la esperanza solo es posible a través de la acción, por lo que instó a todos a salir a votar el domingo. Según el estado, pidió a los votantes recordar el Plan C, ya que confía en ganar todas las gubernaturas y la Ciudad de México.

Sheinbaum Pardo afirmó que su gobierno garantizará las libertades de expresión, reunión, concentración y movilización, asegurando que no se reprimirá al pueblo.

Prometió respetar y hacer respetar la diversidad política, social, cultural, de género, de identidad y sexual. Además, se comprometió a asegurar la igualdad sustantiva para las mujeres y a garantizar su derecho a una vida libre de violencias.

La candidata de Morena aseguró que seguirá el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador y promoverá un gobierno sin corrupción y sin privilegios para los altos funcionarios.

“Haremos un gobierno austero. No regresará el avión presidencial. No habrá gasolinazos. No habrá pensiones a expresidentes. No regresarán los lujos de los gobernantes”, prometió.

Durante su discurso inicial, Sheinbaum Pardo agradeció todo el apoyo recibido durante la campaña y se mostró confiada en que será la ganadora de las elecciones presidenciales del domingo 2 de junio.

“Se demostró que los negocios al amparo del poder público le hicieron un gran daño a la nación. En 36 años de neoliberalismo, México tuvo salarios de hambre con un modelo basado en una tendenciosa teoría: que si se apoya a los de arriba, algún día llegaría a los de abajo. Se terminó el neoliberalismo“, señaló la morenista.

La candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, también estuvo presente en el cierre de campaña de Sheinbaum, donde hizo un llamado a derrotar a la “priandilla inmobiliaria”.

“Esta gran ciudad seguirá siendo el corazón del obradorismo. Vamos a ganar la mayoría de las diputaciones para lograr el Plan C, recuperar la soberanía energética y limpiar el Poder Judicial”, indicó Brugada. (Fuente: reporteindigo.com)