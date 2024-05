BROMA LE CUESTA EL CARGO: Embajador de Reino Unido en México fue despedido tras apuntar con arma a una mujer

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Jon Benjamin, embajador del Reino Unido en México hasta abril pasado, fue retirado del cargo debido a que durante una gira apuntó un rifle a una mujer que se encontraba en el vehículo en que viajaban, publicó latinus.us.

La cuenta de la red social X @subdiplomatic dio a conocer el video en el que se ve al diplomático tomar un arma larga y apuntarla a una mujer que estaba sentada en el asiento trasero; mientras lo hace, la mujer hace un ademán de sorpresa con la mano mientras se escuchan risas.

El mensaje que acompaña a la publicación señala: “La embajada ha tratado de encubrir el escándalo y el equipo tiene miedo a las represalias en caso de que denuncien. La embajada no ha hecho anuncio alguno aunque pidieron que los trabajadores fueran discretos porque les preocupa el impacto en su reputación días antes de las elecciones en México”.

“British Ambassador to Mexico, Jon Benjamin, points a semi automatic weapon at concerned Mexican staff member. In a context of daily killings in Mexico by drug dealers, he dares to joke”.

El diario inglés Financial Times publicó este viernes que el embajador Benjamin se encontraba en un viaje por Durango y Sinaloa cuando ocurrió el incidente. Durante las visitas a zonas peligrosas de México los diplomáticos viajan acompañados de personas armadas, agregó la publicación.

El mensaje que acompaña al video dice que el Ministerio de Asuntos Exteriores debería ser investigado por el acoso al personal que trabaja en la embajada. “Esperamos justicia desesperadamente”.

En el sitio del gobierno británico se indica que Benjamin fue embajador en México, Chile, Ghana y Turquía durante una carrera que se extendió por 35 años. El diplomático no ha hecho comentarios en sus redes sociales. (Fuente: latinus.us)