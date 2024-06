Por Julio César Solís

CANCÚN, MX.- El Colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo reviró este viernes a Jesús Almaguer, presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, y le aseguró que esa asociación no es manipulada por nadie, al tiempo que le advirtió al directivo que no es dueño de la zona hotelera de Cancún.

Y es que tras el bloqueo al bulevar Kukulcán de Cancún en días pasados, Jesús Almaguer, acusó que las Madres Buscadoras son manipuladas, por lo que interpondrían demandas contra los supuestos responsables de “manejarlas”.

En conferencia de prensa, María Patrón Pat, presidenta del colectivo, enfatizó que diferentes asociaciones se apoyan entre sí en las causas en común, y advirtió que cada vez que la autoridad no haga su trabajo bloquearán zona hotelera e, incluso, el Aeropuerto Internacional de Cancún.

“Nadie me manipula, nadie me dice qué es lo que tengo que decir o qué es lo que tengo que hacer y mucho menos a quién apoyar. No olvidemos que la zona hotelera no le pertenece a este señor, es de todos los ciudadanos y la vamos a tomar las veces que sea necesario; las veces que las autoridades no hagan su trabajo vamos a tomar la zona hotelera o aeropuerto”, aseveró.

VIDEO | REVIRAN A ALMAGUER: Madres buscadoras aseguran que no son manipuladas y le advierten al directivo hotelero que no es dueño de la zona hotelera de Cancún https://t.co/AmCUkrmI5H pic.twitter.com/fwbuWY5LLn — Noticaribe (@Noticaribe) June 1, 2024

Por otro lado, María Patrón, anunció que este viernes será liberada la avenida Nichupté a la altura de los Juzgados Penales Orales en la súper manzana 512, tras la solución que obtuvieron a una de sus peticiones. (Noticaribe)