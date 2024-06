“LA ELECCIÓN YA TERMINÓ Y HAY QUE PONERSE A TRABAJAR”: Ahí están los resultados del PREP y soy respetuosa de esos datos, dice la Gobernadora

Por Rafael Briceño

CHETUMAL. MX. – Tras los últimos resultados dados a conocer a través del PREP que dieron el triunfo a Yensunni Martínez como candidata de Morena a la presidencia municipal de Othón P. Blanco, la gobernadora Mara Lezama dijo que es respetuosa de esos datos y que son momentos de gobernar para todos.

Los resultados están a la vista de todos, ahí están los números que se dieron a conocer poco a poco y siempre seré respetuosa de esos datos dados a conocer a través del PREP, afirmó.

Entrevistada en Chetumal después de la entrega de reconocimientos a trabajadores de la Apiqroo, afirmó que “cuando termina la jornada electoral y ganas por uno, dos, tres, diez, cien y miles, cuando ganas en ese momento gobierna para todos. Gobierna para quien votó por tí y para quien no lo hizo; para quien le caes bien y para quien no porque la responsabilidad como servidor público debe ser con todos y cumplir a rajatabla con lo que prometiste”.

Insistió que los principios de la 4T es no mentir, no robar y no traicionar y los equilibrios siempre serán sanos para incluir a todos .

Cuestionada sobre los resultados en Solidaridad y la polarización del clima electoral, la Gobernadora dijo que es tiempo de trabajar y si bien hay quienes tienen aspiraciones no deben perder el rumbo “porque un servidor público debe servir a la ciudadanía y no puede enamorarse del dinero ni del poder”.

Insistió que la jornada electoral ya terminó y fue una elección tranquila y en paz, “ahí están los resultados y todos debemos ponernos a trabajar. Yo reo que los seres humanos debemos trabajar en cualquier trinchera y hacerlo para todos”, enfatizó. (Noticaribe)