JORNADA DE RECRIMINACIONES: Tilda de ‘corrupto’ representante de MC a presidente del Consejo Distrital 12 de Quintana Roo

TULUM, MX.- Fernando García Paulín, representante de Movimiento Ciudadano ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), llamó corrupto a Leobardo Medina, presidente del Consejo Distrital 12, con sede en Tulum, durante una sesión permanente realizada esta mañana.

Esta aseveración fue dicha por el representante de MC, luego que este le recordara al consejero presidente que ayer le solicitó por escrutinio copia de las actas de escrutinio y cómputo, sin recibir respuesta.

En ese sentido, el representante de MC destacó que además en repetidas ocasiones ha presentado varias promociones que no han sido atendidas en tiempo y forma.

“Incluso, se me dijo que, si no soy estudioso del Derecho, que debo de solicitar las cosas por escrito, y así lo hice, y tampoco he recibido respuesta”, añadió.

El representante de MC afirmó que “ya no cree” en el consejero presidente, pues ha demostrado su parcialidad a fin de favorecer a la alianza Morena-PT-PVEM.

“No creo en este consejo distrital. Discúlpeme cómo se lo voy a decir, y no creo que se ofenda, pero no creo en usted, no creo en su actuar, aunque hagamos esas caras burlonas, créame que ya no me causa ni molestia, me da tristeza cómo en reiteradas ocasiones he venido comentando que no hay imparcialidad ante este consejo hacia la ciudadanía. Me es molesto. Como ciudadano me doy cuenta de que a la vista de nada sirve tener un órgano tanto aquí, como en el estado, es pura porquería, es pura corrupción. Que a la vista está usted en coalición con los partidos de Morena, Partido Verde y PT”, expresó.

Además, Fernando García Paulín se dijo cansado de esta situación, pues, agregó, “me he dado cuenta de que no se puede cambiar el sistema, a pesar de que se tenga la ley en mano”.

El representante de MC aseguró que, a pesar de que las actas y las boletas de la elección en Tulum se encuentran en la sede de ese consejo distrital, el consejero presidente se niega a entregar las actas que presuntamente no coinciden con los datos que fueron publicados en las sábanas.

Por su parte, el consejero presidente afirmó que el representante de MC tiene los medios impugnativos correspondientes para presentar sus inconformidades.

En respuesta a esta declaración, el representante de MC afirmó que no podría presentar una impugnación “si ni siquiera me dan las copias que estoy solicitando”.

Finalmente, el representante partidista anunció que se iba a retirar del lugar, alegando que el consejo “de cualquier forma va a ser lo que se le pegue la regalada gana”. (Agencia SIM)