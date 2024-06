Mujer exige justicia tras ser atropellada por motociclista en Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Norma Gladis Solano López, habitante de la colonia Ejido, quien el pasado 14 de mayo fue arrollada por una motocicleta, denunció que está siendo víctima de una injusticia, al estar siendo acusada para pagar los daños del accidente que le provocó una fractura en la pierna y que la tiene a punto de perder su trabajo.

La mujer de 39 años, originaria de Chiapas, indicó que el día del accidente se dirigía a tomar su transporte público para acudir a trabajar, cuando al cruzar la avenida Juárez fue atropellada por un joven motociclista, siendo trasladada a la clínica del IMSS con una fractura.

El día siguiente, su esposo acudió ante la Fiscalía a interponer una demanda en contra del motociclista de 26 años, quien salió libre el mismo día.

Mencionó que ayer acudieron a su domicilio agentes del ministerio público para presentarle a su abogado de oficio, debido a que ahora está en calidad de imputada por el accidente, ya que el motociclista le está exigiendo el pago de los daños.

La mujer afirma que está a punto de perder su trabajo por este accidente y ahora se tiene que enfrentar a esta injusticia que le impide regresar a su casa en Chiapas donde se encuentran sus hijos, debido a que podría ir a prisión, según su abogado defensor.

“En cuestión de días me cambiaron de víctima a imputada y yo tengo que pagar los gastos de la moto, cuando yo soy la que está mal de mi pierna a mí me operaron, yo soy quien está a punto de perder el trabajo y todavía tengo que pagarle a la persona que me atropelló”, reclamó.

La mujer pide la intervención de las autoridades para poder resolver su situación, ya que no cuenta con recursos para hacer frente a esta demanda que la dejó imposibilitada para trabajar desde entonces. (Agencia SIM)