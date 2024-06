AGRAVIO A LA IDENTIDAD Y AL PATRIMONIO HISTÓRICO: Solicita el Consejo Ciudadano de Chetumal de manera oficial, cancelación de la obra y reinstalación de monumentos; iniciaron construcción de cafetería sin permisos municipales

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Al entregar de manera oficial una solicitud para la reinstalación del monumento a Don Andrés Quintana Roo, el asta bandera y el mural “De Territorio a Estado: Quintana Roo” del autor Julio Carrasco Bretón en la plazoleta del congreso del Estado, el Consejo Ciudadano de Chetumal dio a conocer que la Décimo Séptima legislatura inició la construcción de la cafetería sin contar con los permisos de la Dirección de Obras Públicas municipal.

En conferencia de prensa en la Oficialía de partes del Poder Legislativo mostraron el documento en el cual se les informó que los diputados iniciaron el trámite de construcción, aunque hasta el momento no tienen la autorización municipal.

Francisco Ortega Lizárraga, integrante del Consejo Ciudadano y regidor en el ayuntamiento capitalino manifestó su extrañeza por el hecho de que la dirección de obras públicas no haya clausurado la obra “porque en el caso de los particulares ponen los sellos de clausura si una construcción no cuenta con el permiso correspondiente. No sabemos si se trata de una cuestión política (ya que tanto la mayoría de los diputados y el ayuntamiento son del partido Morena)”.

1 de 4

Georgina Marzuca, presidenta del organismo ciudadano dijo que han hecho la solicitud oficial para que se cancele la construcción de la cafetería y se reinstalen los monumentos considerados patrimonio histórico y cultural de los chetumaleños.

Explicó que lamentablemente no han tenido acercamiento con Jissel Castro, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) ni tampoco con ningún otro legislador “esperamos tener una respuesta antes que entreguen la estafeta en septiembre próximo. (Noticaribe)