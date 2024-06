AMLO da luz verde a sus hijos mayores para ‘actuar’ en politica; antes deben publicar sus biografías…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este viernes que pidió a sus tres hijos mayores que aclaren todas “las calumnias” que han padecido, publicó 24-horas.mx.

Detalló que les pidió que cada uno escriba quiénes son, qué han hecho, “porque les ha tocado padecer mucho en el tiempo de la oposición, sobre todo a los grandes, era muy difícil para ellos, hasta en el escuela”.

Recordó que el acuerdo que tienen en su familia es que mientras él este activo en la política sus familiares, incluidos sus hijos, no debían participar en cargos públicos o en algo relacionado con la administración pública.

“Ahora ya van a actuar, pero tienen que aclarar todo y como son honrados, porque así fueron educados por la finada mamá y por el papá, van a sacar un documento, se los sugerí, les dije no dejen nada pendiente y aguanten, aguanten, porque cuando se lucha por una causa justa siempre se padece, se sufre.

“Es la cuota de humillación a la que hago referencia que se tiene que pagar y aprovechar a aprender bien del porqué de las cosas y no odiar a nadie, no ver a nadie como enemigo, si acaso verlos como adversarios a vencer en buena lid, no como enemigos a destruir”, comentó el mandatario.

Agregó que una vez que deje la Presidencia, sus hijos serán libres, si así lo deciden, de continuar en la política, pero advirtió que no serán sus representantes ni del movimiento obradorista. (Fuente: 24-horas.mx)