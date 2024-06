Guadalupe Taddei rechaza atraer conteo de votos de Jalisco como lo solicita el morenista Mario Delgado

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La consejera presidenta del INE afirmó la tarde de este viernes que no atraerá el conteo de las elecciones de Jalisco, como lo solicitara el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, tras considerar que “no hay garantía de que la autoridad electoral en el estado esté actuando con imparcialidad”, publicó animalpolitico.com.

“Ya no le tenemos confianza (al Instituto Electoral de Participación Ciudadana) y vamos a solicitar al INE que atraiga el conteo de votos en Jalisco porque aquí se rompió la cadena de custodia, porque no hay certeza de las boletas y porque no hay garantía de que la autoridad electoral esté actuando con imparcialidad”, declaró Delgado.

Por su parte, Taddei descartó atraer el conteo de votos, pues el procedimiento se encuentra conforme a la Ley y el proceso ya comenzó, por lo que es “totalmente improcedente”.

Enfrentamientos en Jalisco

Ayer, por segundo día, morenistas y empleados del Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) se enfrentaron en Jalisco y una docena de personas que representaban a Morena y a sus partidos aliados intentaron abrir la puerta trasera del Consejo Municipal Electoral de Guadalajara.

Su argumento fue que tres empleados del Instituto local rompieron la cadena de custodia de paquetes electorales y los ingresaron por una puerta que no correspondía.

Morena se niega a conceder la victoria a Movimiento Ciudadano en las elecciones a gubernatura; esto, a pesar de que los Conteos Rápidos realizados por el INE indican que su candidata, Claudia Delgadillo, tendría entre 36.4 y 39.4% de los votos; frente a una votación estimada de Pablo Lemus entre el 42.4 y el 45.1%.

El IEPC emitió un comunicado donde señaló que el PREP Jalisco contabilizó una tercera parte menos de los votos que pudo contabilizar el INE, pero que “esto no significa que los votos no existan, sino que solo no fueron contabilizados en el PREP”. (Fuente: animalpolitico.com)