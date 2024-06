Golpean taxistas a chofer de autobús del Tren Maya en Felipe Carrillo Puerto 

El incidente inició en el cruce de la avenida Constituyentes con Santiago Pacheco Cruz, donde supuestamente este autobús, rotulado como de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) cruzó sin preferencia de paso, casi atropellando a un transeúnte.

Como el vehículo no se detuvo, un grupo de taxistas del Sindicato “General Francisco May” le dieron persecución, hasta lograr cerrarle el paso en la Constituyentes con la avenida 91.

Los taxistas abordaron el autobús y agarraron a golpes al chofer, quien tuvo que ser rescatado por agentes de Tránsito que arribaron al lugar.

Paramédicos de la Cruz Roja también llegaron a este punto, pero el chofer no quiso ser atendido y también afirmó que no iterpondría ninguna denuncia por las lesiones, al señalar que llevaba un mes en este trabajo y que no quería problemas.

Los taxistas, que se mantenían reunidos a un costado del Colegio de Bachilleres se retiraron del lugar, al igual que los paramédicos, la autoridad y eventualmente el lesionado. (Agencia SIM)

