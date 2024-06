Claudia Sheinbaum delinea plan de acción para reforma judicial; involucra a Adán Augusto…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, sostuvo una primera reunión con legisladores salientes y entrantes de Morena, y miembros de su equipo cercano, para definir las primeras líneas de acción para comenzar con la discusión y eventual aprobación de la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador como parte del llamado Plan C, publicó animalpolitico.com.

En su casa de transición, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México se reunió con el actual coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y el actual coordinador en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, quienes prácticamente harán un enroque en la próxima Legislatura, pues Monreal irá a la Cámara baja y Mier al Senado. También estuvo en la reunión Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, quien también ocupará un escaño en el Senado a partir de septiembre.

El ministro en retiro Arturo Zaldívar, y el exrector Juan Ramón de la Fuente, encargado del equipo de transición de Claudia Sheinbaum, también formaron parte del encuentro, que duró alrededor de una hora.

Al término de esta primera reunión de planeación de la reforma judicial, Arturo Zaldívar subrayó que la virtual presidenta electa les remarcó que la intención es abrir el diálogo, un diálogo que -dijo- ya se ha tenido desde los Diálogos por la Transformación e, incluso, con la realización de foros coordinados por el diputado Ignacio Mier en San Lázaro.

“Es algo que ya se ha discutido, me parece que el pueblo de México votó contundentemente por esta reforma, pero no obstante la intención de apertura de la presidenta electa es que se discuta, que se conozca, que se dialogue y que se ajuste lo que se tenga que ajustar”, compartió el ministro en retiro.

Además de consultas, habrá encuesta

Este lunes, tras sostener una reunión privada con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum anunció que la reforma al Poder Judicial será una de las prioritarias durante la etapa de transición, con la intención de aprobarla en septiembre, en el primer mes de la nueva Legislatura y último del sexenio de López Obrador.

La virtual presidenta electa solicitó que se realicen foros y se consulte a Facultades de Derecho, barras de abogados, trabajadores y ministros para que aporten sus opiniones.

Y ayer, en conferencia de prensa, puso sobre la mesa la realización de una encuesta a la población en general para conocer cuál es la opinión y percepción que tienen del Poder Judicial.

De acuerdo con Zaldívar, en la reunión también se platicó sobre cuál será el formato de la consulta y de los diálogos para socializar y analizar la reforma enviada por el presidente López Obrador.

También a la salida, el senador Ricardo Monreal explicó que los foros de análisis -que se realizarán en todo el país- comenzarán la próxima semana y concluirán en agosto, “para escuchar al mayor número de personas interesadas que sea posible”.

“Hay un buen ánimo, hay una actitud de apertura, mucha sensibilidad por parte de la presidenta virtual y nosotros trabajaremos al unísono con todo lo que tenemos en este momento planteado”, comentó Monreal.

Respecto a la relación que se tendrá con la oposición, el senador dijo que Morena y aliados siempre van a estar abiertos para escucharlos.

“Sí he leído algunos comentarios de ellos (en contra del Plan C), pero vamos a escucharlos, no nos vamos a cansar de eso”, afirmó.

A su salida, Adán Augusto y Juan Ramón de la Fuente prefirieron no hacer comentarios. (Fuente: animalpolitico.com)