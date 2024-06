Exige colectivo feminista estancias infantiles en todos los juzgados del Poder Judicial del estado

PLAYA DEL CARMEN, MX.- El Colectivo Femenil Xtabay exigió al Poder Judicial de Quintana Roo la instalación de estancias infantiles en todos los juzgados, donde los niños puedan pasar el tiempo, en tanto sus madres revisan sus expedientes o asisten a las audiencias.

Mediante un video, una de las integrantes de este colectivo exigió lo anterior, desde el juzgado de Playa del Carmen, donde había acudido, en compañía de sus hijos, para revisar su expediente familiar.

Manifestó que el juzgado de esta ciudad en materia familiar no cuenta con una ludoteca, pero sí otros como un Starbucks, que está a punto de ser inaugurado.

“Vengo con mis dos bebés, tengo ya dos horas, ya nos atendieron para notificarnos de una nueva audiencia, pero lo que vengo recordando es que traigo a mis dos bebés, soy una mamá que constantemente viene sola y anda sola, con un bebé con discapacidad, y atrás de mí viene un Starbucks que está a punto de ser aperturado, y no tienen aquí ludotecas o espacios adaptados para los niños. Mi hijo chiquito rogaba por sentarse, y pues no se puede, no es posible”, expresó la afectada.

Por su parte, el colectivo replicó este llamado al Poder Judicial, subrayando la necesidad de que estos juzgados cuenten con estancias infantiles donde puedan estar los niños de las mujeres que participan en litigios.

“La niñez es antes que todo niñez, es decir, personas en desarrollo quienes tienen derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso en cualquier procedimiento jurisdiccional o administrativo donde estén involucrados, así como a otros derechos relacionados, tales como: a la participación dentro de todo proceso que les involucre, a tener un espacio digno como estancias infantiles donde puedan pasar el tiempo o esperar para que su madre revise su expediente o asista a su audiencia, a estar informados y a la intimidad”, señala este colectivo.

Asimismo, este colectivo aseguró que el Poder Judicial, tanto a nivel federal como en cada entidad de la República, tiene una responsabilidad sustancial para atender esta situación.

“No podremos garantizar plenamente los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México sin la labor comprometida y sostenida del Poder Judicial”, manifestó finalmente esta agrupación. (Agencia SIM)