AMLO desmiente supuesta intromisión en la conformación del gabinete de Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Luego de que ya se conoce la fecha aproximada de la presentación del gabinete presidencial que trabajará de la mano de la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado sobre su supuesta intervención en la elección de algunos integrantes, publicó infobae.com.

“Es falso. Voy a recordar como era antes. El presidente en funciones decidía quien era sus sustituto o sustituta, en está ocasión no fue así, no hubo dedazo… porque eso se olvida, fue la gente. Si se tiene que tomar una decisión lo mejor para no equivocarnos es preguntar”, destacó el mandatario sobre las especulaciones que se han dado en torno al caso.

Al encabezar su tradicional conferencia de prensa, AMLO aseguró que un ejemplo de la democracia en el país fueron las recientes elecciones, donde el “pueblo” fue quien eligió a quien tomará las riendas del país para el próximo sexenio.

El gabinete legal de Claudia comprende algunas áreas importantes como elegir al titular de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría del Bienestar, Secretaría de Turismo, entre otras.

Y es que Claudia Sheinbaum informó hace unos días que será el 20 de junio cuando dé a conocer quiénes serán las personas que la acompañarán en su administración.

Insistió en que él no seguirá laborando en el mundo de la política, sino que se dedicará únicamente a su vida personal en su tierra natal. “Yo ya termino en 100 días y me jubilo”.

Una vez más habló sobre la admiración que le tiene a Claudia Sheinbaum, ya que destacó, entre otras cosas, la vida académica que tiene. “Ella es doctora. Estoy muy contento con ella, conoce a todos, tiene muy buenos profesionales comprometidos con la transformación”.

Hay que recordar que Claudia estudió la Licenciatura en Física en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como una maestría en ingeniería energética en 1990 y un doctorado en la misma área pero en 1994.

Reiteró que “seguirán especulando”, esto en referencia a los representantes opositores o de otras corrientes políticas.

Una vez más, el político tabasqueño aplaudió la labor de la virtual presidenta electa y destacó su admiración por ella. “Será la primera presidenta de México. Qué más le podemos pedir a la vida”. (Fuente: infobae.com)