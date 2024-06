AMLO propuso a Ministros que luego ‘dieron la espalda al pueblo’…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La mañana de este miércoles 19 de junio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), insistió en la necesidad de reformar al Poder Judicial buscando que los jueces y ministros sean electos a través del voto; sin embargo, llamó la atención que durante su discurso, recordó el momento en el que Norma Piña, quien funge como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), trató de “sobornar” a la actual secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, publicó infobae.com.

Durante la conferencia de prensa conocida como La Mañanera, el mandatario federal y fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), insistió en que la reforma planteada por su administración y secundada por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, debía ser aceptada por quienes forman parte de la Suprema Corte, postura que lo llevó a remarcar que, el debate que se lleve a cabo en torno a la misma debe ser a modo de convencer, mas nunca a imponer.

“Hay que convencer, no imponer, hay que argumentar, porque algunos ministros, mujeres y hombres, tienen que aceptar de que es importante la reforma. Y yo creo que lo van a aceptar, magistrados, jueces, y si hay debate y si se enteran bien y se quitan el temor que les han infundido que no van a tener libertad y que van a formar parte de un régimen autoritario, totalitario, dictatorial, no pues entonces nadie aceptaría, porque nadie quiere eso, al contrario es lo opuesto es la democracia”, dijo delante de los integrantes de la prensa que se dan cita en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

Sin embargo, también el morenista recordó cuando habló con dos ministros a modo de remarcar la importancia de que la Guardia Nacional quedara bajo el mando de la Secretaría de la Defensa (Sedena), acto por el que insistió, fue la única vez que intervino, aunque también remarcó que ninguno de ellos votó a favor.

“Sentía yo que tres estaban convencidos de que era necesario que la Guardia Nacional pasara a la Secretaría de la Defensa y hablo con los dos, uno por uno… imagínense lo que significa esto, poner por delante el interés general, aunque tenga uno que pagar una gota de humillación”.

El soborno de la presidenta de la SCJN

Debido a que el presidente de la República insistió en que para él era de suma importancia que la Guardia Nacional quedara bajo el mando de la Sedena, recordó las palabras que Norma Piña le dijo a Rosa Icela Rodríguez a quien le pidió ponerse feliz ya que, para ella, la todavía secretaria de Seguridad Pública Ciudadana sería quien estaría al frente de tal órgano de seguridad.

“Se trataba de la seguridad del pueblo, no, y todavía votan y tenía Rosa Icela un desayuno con la presidenta de la SCJN y se atreve a decirle, la señora Piña a Rosa Icela: ‘si tú tienes que estar contenta porque a ti te va a tocar manejar la Guardia Nacional porque tú eres la secretaria de seguridad’, fíjense, claro que Rosa Icela es una mujer de principios, no se trata de eso, se trata de que estamos buscando un interés general”, recordó.

Conviene recordar que fue el pasado 14 de junio del 2023 cuando se dio a conocer que el mandatario federal habría presionado varios ministros para que la Guardia Nacional pasara a la Sedena; incluso fue el mismo mandatario quien confirmó haberse reunido con ellos aunque sin dar a conocer los nombres, ya que solo aseguró que fueron los propuestos por su administración entre los que estarían: Loretta Ortiz Ahlf, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa y, más tarde, Arturo Zaldívar, quien se sabe, ha estado a favor de su gobierno.

“Y luego nos mandaron a decir que nos daban la posibilidad, creo que de tiempo para que no entrara en vigor, sino hasta que yo me fuera, ¡no! Si esto no es de regateo, es un asunto fundamental. Por eso se necesita la reforma al poder Judicial, es ese el propósito, no es ‘ayúdanos para que un amparo que presentó un banquero en contra del gobierno no proceda’, no, no; eso no, nunca lo haríamos, pero hay cuestiones que son fundamentales”, concluyó el presidente. (Fuente: infobae.com)