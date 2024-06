Estefanía Mercado refrenda su compromiso con Solidaridad; inicia gira de agradecimiento

PLAYA DEL CARMEN, MX.— En tres años vamos a transformar Solidaridad para que se convierta en una sola tierra y un solo pueblo, aseguró la presidenta Municipal Electa, Estefanía Mercado, al garantizar que todos los compromisos de campaña serán cumplidos, iniciando por la inversión de 900 millones de pesos en infraestructura pública.

Estefanía Mercado, inició este día su gira de agradecimiento con Solidaridad con integrantes de la organización morenista SUMA Construyendo Sociedades, encabezada por su coordinador estatal, Marco Polo Carballo y su representante local, Jazmín Pineda.

“No me cabe el agradecimiento en el corazón, no me cabe la gratitud en el pecho a cada uno del gran equipo que me acompañó en este proyecto. Fue un triunfo histórico, con más de 78 mil votos fue el proyecto más votado y no es casualidad”, dijo la Presidenta Municipal Electa de Solidaridad.

Estefanía Mercado agradeció de manera particular a Marco Polo Carballo por haberla invitado a participar —hace más de año y medio— en el proyecto de la Doctora Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta de México y la primera mujer en ocupar el cargo en la historia del país.

“Ya se acabaron las campañas, ya se acabaron las difamaciones que vivimos, ya bajamos las banderas de colores, ahora hay que convertir Solidaridad en una sola tierra, en un solo pueblo”, afirmó Estefanía Mercado.

Afirmó que no se puede continuar con dos Solidaridad contrastantes. “La Solidaridad turística llena de mármol, la Quinta Avenida y toda la parte turística donde está limpio y las 85 colonias que están completamente abandonadas; esto, en el siguiente gobierno morenista honesto de Solidaridad se va a acabar”.

Estefanía Mercado refrendó su compromiso con la inversión más grande de la historia de 900 millones de pesos en el primer año para infraestructura pública que tanto le urge a Solidaridad.

“Para Solidaridad, hay un reto importante, es una ciudad que crece muy rápido, que tiene problemas serios de agua, que tiene problemas serios de transporte público, que tiene problemas muy serios en el ámbito de seguridad; tiene un problema muy serio con infraestructura, no hay parques dignos para nuestros niños; y todo lo que nos vamos a encontrar, sin contar toda la corrupción”, afirmó la Presidenta Municipal Electa.

Por su parte, Marco Polo Carballo, dijo que con Estefanía Mercado y Claudia Sheinbaum, Solidaridad se convertirá en el mejor municipio para vivir de Quintana Roo y en el mejor proyecto nacional que pueda refrendar la 4T.

SUMA Construyendo Sociedades, es una organización política que surgió para respaldar el proyecto presidencial de la Doctora Claudia Sheinbaum y que también brindó su apoyo a Estefanía Mercado, en el camino a ocupar la presidencia municipal de Solidaridad.

En el encuentro estuvieron la diputada electa por el IX distrito, Tepy Gutiérrez; los coordinadores locales de SUMA, Jazmín Pineda y Víctor Rivera, entre otros invitados.