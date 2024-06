QUIERE SEDETUS CREAR SU FISCALÍA URBANA: Asegura Armando Lara, titular del ramo, que deben dar un manotazo en la mesa para frenar la venta irregular de predios

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Tras reconocer que hay desarrolladores inmobiliarios que fomentan la venta irregular de predios, el secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), Armando Lara de Negris considera necesario dar un manotazo en la mesa para frenar ese tipo de situaciones con una fiscalía especializada y reforzar la vigilancia en redes sociales a través de la Policía Cibernética.

Aunque aclaró que todo está en proyecto ya que no cuentan con presupuesto asignado ni tampoco una estructura de funcionamiento. Dejó entrever que no hay dinero por la centralización en el manejo presupuestal “pues si bien no hay recortes, pero es otra forma de administrar los recursos para cuidar cada peso de los ciudadanos y administrarlos bien”.

Lara De Negris dijo que una vez al mes se reúne con lideres empresariales y con la policía cibernética para dar seguimiento a los casos de ventas de predios y frenar la proliferación de asentamientos irregulares o desarrollos irregulares que no cuentan con la normatividad ambiental y urbana.

Dijo que se ha hecho la propuesta de crear una fiscalía urbana ya que en estos momentos los delitos en materia inmobiliaria son de tipo penal “y hay que dar un manotazo en la mesa para que los desarrolladores, porque son desarrolladores, pero muy informales de alguna manera se frenen y dejen de hacer esta ilegalidad”.

Aclaró sin embargo que apenas están trabajando en la propuesta y desconoce el monto de los recursos necesarios y si deberá pasar a revisión y aprobación de los integrantes de la Legislatura. No hay una fecha, pero debe quedar listo antes de diciembre “pero ojalá pueda concretarse en octubre después del informe de gobierno”, aseveró.

El titular de Sedetus puntualizó que si bien la dependencia no ha tenido recorte presupuestal “la nueva forma de administrar los recursos ocasiona que no tengan una propuesta concreta sobre la disponibilidad de recursos.

Aseguró, sin embargo, que el número de asentamientos irregulares ha disminuido y que a través de la Policía Cibernética han logrado retirar de las redes sociales por lo menos 15 anuncios donde se promovía la venta de terrenos. (Noticaribe)