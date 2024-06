Víctima de golpiza que quedó cuadripléjico, pide ayuda a la gobernadora, tras 7 años sin recibir justicia

PLAYA DEL CARMEN, MX.– Roberto González, quien quedó cuadripléjico luego de ser golpeado salvajemente por su vecino siete años atrás, pidió el apoyo de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, para encontrar justicia y lograr que Rodrigo “N” sea enjuiciado por este hecho, ocurrido en el fraccionamiento La Joya de esta ciudad.

En conferencia de prensa esta mañana, Roberto González mencionó que esta tarde comenzará una serie de “manifestaciones intermitentes” en el bulevar Playa del Carmen, para hacer llegar este llamado de apoyo y concientizar a las autoridades sobre el estado en que se encuentra desde hace siete años.

En ese sentido, la víctima de este ataque brutal mencionó que son “siete largos años” que se han transcurrido y su vecino, apodado en las redes sociales como “Lord Cobarde”, hasta ahora no ha recibido sentencia y, pese a que tiene un arraigo que no le permite abandonar Quintana Roo, anda libremente por Playa del Carmen.

Aseveró que la corrupción que impera en el Poder Judicial ha impedido que él obtenga la justicia que merece, por el ataque que sufrió en el 2017, cuando fue golpeado por Rodrigo “N”, luego de que le exigiera a Fernanda Salcedo Medrano, esposa del agresor, que paseara a sus perros con correa.

1 de 3

Comentó que el delito por el que se le acusa a este sujeto es el de lesiones, luego de que el juez del sistema penal acusatorio lo reclasificó, pues anteriormente era el de homicidio en grado de tentativa.

Indicó que la batalla judicial que ha emprendido ha sido un verdadero viacrucis, por el estado en el que se encuentra, lo que ha dificultado sus actividades ordinarias y necesidades fisiológicas.

Ante esta situación, Roberto González destacó que se encuentra harto de exigir que sea enjuiciado su agresor y, a su vez, pedir una reparación económica por los gastos médicos, misma que asciende a los 8 millones de pesos.

Destacó que su agresor actualmente vive de manera normal en Playa del Carmen; mientras que él vive un auténtico infierno, pues no cuenta con los recursos necesarios para tratar sus padecimientos.

1 de 3

Además, refirió que su situación lo ha dejado solo, en “condiciones inhumanas”, pues su hijo y sus familiares se han alejado de él paulatinamente.

“Por eso, hoy voy a iniciar una serie de eventos que me permitan manifestar a diversas autoridades nacionales como locales la situación en que me hallo por la falta de la debida justicia y las condiciones en que me dejaron”, recalcó.

“Hoy hago un llamado desde aquí a los jueces, a los magistrados, para que se compadezcan de mi situación y no se presten a la corrupción y que se inicie el proceso contra mi agresor”, añadió, finalmente. (Agencia SIM)