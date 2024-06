AMLO recomienda ‘no perderse’ el debate Biden-Trump… y predice los temas que serán abordados

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este lunes “no perderse” el debate que tendrá el jueves el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, con su rival, el exgobernante Donald Trump (2017-2021), en el que previó propuestas que afecten a México como “militarizar la frontera”, publicó aristeguinoticias.com.

“Va a haber elecciones en noviembre en Estados Unidos y está la campaña. Entonces hay acusaciones mutuas y todo mundo opina. Pasado mañana va a haber un debate entre el presidente Biden y el expresidente Trump, no se lo pierdan”, declaró el mandatario en su conferencia matutina.

López Obrador se refirió al debate que transmitirá CNN el jueves que no tiene precedente porque ocurre antes de las convenciones de ambos partidos, que oficializan las nominaciones a la carrera presidencial, no estará organizado por la Comisión de Debates Presidenciales, y no tendrá público.

El gobernante mexicano lamentó que ambos candidatos no ofrecerán, según él, soluciones para prevenir la muerte de 100,000 estadounidenses al año por consumo de fentanilo, al anticipar que culparán a México y buscarán medidas “intervencionistas”.

“Van a hablar, ya hasta se los puedo adelantar, de que hay que militarizar la frontera, de que los migrantes llevan drogas, de que ellos van a declarar terroristas a los narcotraficantes, que no les va a temblar la mano para intervenir en México y detener a los narcotraficantes, y cosas por el estilo”, expuso.

El debate ocurrirá a poco más de cuatro meses de que sean las elecciones de Estados Unidos, en las que la migración en la frontera con México es un tema central y el ganador tratará con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien asumirá el 1 de octubre con la promesa de continuar la política de López Obrador.

El presidente hizo estas declaraciones cuestionado por las críticas de Mike Pompeo, exsecretario de Estado de Estados Unidos durante la gestión de Trump y quien advirtió de que la reforma judicial de López Obrador, que permitiría elegir por voto popular a los jueces, empoderaría al narcotráfico.

“Están muy mal acostumbrados (en Estados Unidos), con todo respeto, a meter las narices en otras partes. No afecta nada, son puros inventos, es que ellos se quedaron anclados en la época de la Doctrina Monroe, de ‘América para los americanos’”, comentó López Obrador. (Fuente: aristeguinoticias.com)