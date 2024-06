EN DEUDA FGE Y SSC CON LA SOCIEDAD QUINTANARROENSE: Necesario impulsar estrategias de seguridad que disminuyan índices delictivos, afirma Víctor Zapata, Presidente del Colegio de Licenciados en Administración de Empresas

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Al manifestar que la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantienen una deuda con la sociedad quintanarroense ya que hasta el momento no se observa el resultado del supuesto trabajo realizado, el presidente del Colegio de Licenciados en Administración de Empresas , Víctor Zapata Vales dijo que es necesario impulsar estrategias de seguridad para garantizar la disminución de los índices delictivos que en los últimos meses han registrado un aumento.

Consideró que no es suficiente “darle una manita de gato” a los edificios públicos como sucedió de manera reciente con el filtro policiaco de vigilancia ubicado frente a la escuela de policía si no se observan resultados en la actuación de los policías que ahí se encuentran.

Está bien que hayan pintado el filtro policiaco, pero eso no es suficiente si no se nota la vigilancia y los policías no cumplen con su labor ya que se ha observado, a raíz de la construcción de los tramos del Tren Maya en la zona sur, la presencia de camionetas que transportan a personas supuestamente trabajadoras en este proyecto presidencial además de vehículos sin placas, explicó.

Zapata Vales recordó que en varias ocasiones los sectores económicos han pedido el reforzamiento de las medidas de seguridad y una mayor coordinación entre las dependencias de seguridad del gobierno Federal, del Estado y el municipio sin que hasta el momento se haya obtenido una respuesta.

En el ámbito estatal, dijo que la FGE aún tiene una deuda pendiente con la sociedad porque hasta el momento no se ha visto un avance en los resultados ofrecidos “hay muchos informes, pero los índices de delitos del fuero común aún no alcanzan los números que permitan a la sociedad quintanarroense decir hay buenos resultados”.

Dijo que, durante las campañas, los candidatos y candidatas fueron objeto del reclamo ciudadano por la falta de respuesta.

Zapata Vales manifestó que a casi diez meses del llamado Nuevo Acuerdo por el Bienestar “se han hecho esfuerzos, pero hasta el momento no se han visto resultados en el mejoramiento de vida de la población”. En estos momentos, la economía de la zona sur está reprimida y dicen que ahí está el Tren maya pero no ha comenzado a operar; además, otros proyectos que tienen no involucran a los sectores productivos locales, señaló.

Aclaró que hasta el momento el sector empresarial local desconoce los proyectos anunciados como el parque del Bienestar y el parque Comercial donde se invierten recursos federales “porque nos hablan de las obras cuando ya se están realizando, pero sin darnos datos concretos”. (Noticaribe)