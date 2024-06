Denuncian formación de un supuesto socavón cerca de la estación Leona Vicario del Tren Maya

“Cuando llueve muchísimo como ha llovido, se infla, se expande de agua y cuando se seca, se contrae, entonces mi preocupación son estos surcos que muestran cómo se está deslavando y bajando ese material; entonces esto con el paso del tiempo va a empezar a tener una deformación”, agregó.

El activista afirmó que, eventualmente, la deformación de la plataforma podría derivar en un descarrilamiento.

“Nuestra preocupación es que el terraplén compactado que va a lo largo de todo el tren se vaya deformando generando muchos riesgos de descarrilamiento y demanda de mantenimiento”, explicó.

Por tal motivo, el especialista propuso a las autoridades encargadas proteger los taludes con algún cemento o impermeabilizar el terraplén o colocar vegetación para que la tierra se afiance.

“Se sugiere proteger los taludes, con algún cemento pobre, con algún tipo de material, o bien poner vegetación, ya que esa vegetación afianza el material, donde hay surco no hay vegetación. La vegetación hace que no pase el agua y por lo tanto no hace surcos”, concluyó. (Agencia SIM)