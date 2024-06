Esperan empresarios mejores políticas económicas del próximo gobierno federal y ser escuchados, señala el presidente de la Canaco, Amir Padilla

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Tras reconocer que en este sexenio federal quedaron inconclusas varias promesas en materia de combate a la delincuencia, la descentralización de la Secretaría de Turismo y un decreto de zona libre para Chetumal que cumpla con las expectativas, el presidente de la Canaco Chetumal-Tulum, Amir Padilla Espadas consideró que la administración de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum deberá impulsar una política económica que brinde certeza al sector empresarial.

Consideró que el nombramiento de Marcelo Ebrard como secretario de Economía es una oportunidad para que el sector empresarial sea escuchado y se encuentre una solución a los problemas de inseguridad que se registran en todo el país y otros que han sido detectados por la Concanaco “por lo que esperamos que el nuevo gabinete presidencial busque mejores soluciones a los problemas que enfrenta el sector económico en el país”.

En el caso particular de la zona sur, el presidente de la Canaco Chetumal anticipó que están en el proceso de renovación del régimen de franja fronteriza ante la terminación del actual sexenio y la reforma al decreto presidencial de zona libre que entró en vigor en el 2021 y el recién anunciado para el tianguis del bienestar “porque es necesario que los tres esquemas sean un complemento y no funcionen de manera individual para que mejoren los resultados”.

Vamos a presentar algunas propuestas de reforma al régimen de franja fronteriza para que se pueda introducir mercancía desde cualquier puerto marítimo y no solo a través de Belice ya que no habrá garitas “y esperamos que se concrete el anuncio de la gobernadora, Mara Lezama, de un puerto marítimo de carga. Sabemos que no es fácil por los estudios de impacto ambiental, pero será de gran utilidad con la entrada en operaciones del Tren Maya”.

Padilla Espadas insistió que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador hubo aciertos, pero también temas pendientes “y estamos a la expectativa de los resultados que se obtengan con el Tren Maya si se concreta el tema de transporte de pasajeros y de carga”.

Entre los temas pendientes dijo que se encuentra el combate contra la inseguridad, la descentralización de Sectur a Chetumal y que hasta el momento no se ha escuchado de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que le vaya a dar continuidad.

En este sexenio hubo muchas declaraciones que se hicieron en forma prematura pero no se midió el impacto de concretarse “y en el caso de la descentralización de las dependencias federales a los Estados no era mala, pero implicó muchas cuestiones en materia de operatividad y que no se pudo cumplir”. Consideró que no deben seguir esperando esa descentralización y concentrarse en otros nichos de oportunidades. (Noticaribe)