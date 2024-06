Claudia Sheinbaum revela el ‘no’ que recibió de AMLO tras invitarlo a participar en su gobierno

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ha comentado en diversas ocasiones que al concluir su sexenio se retirará de la política y se irá a vivir solo a su quinta en Palenque, Chiapas, donde se dedicará por completo a su investigación sobre el México Prehispánico. Sin embargo, recientemente afirmó que sólo interrumpiría su jubilación si su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo, le pidiera su apoyo, publicó infobae.com.

Esta tarde, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre qué cargo le ofrecería al mandatario, luego de que ayer López Obrador aseguró que le brindaría su apoyo en caso de hubiera una guerra en el país.

No obstante, la virtual presidenta electa reveló que en una de sus reuniones para planear la transición de gobierno, sí le ofreció informalmente un cargo, pero no está ligado a las Fuerzas Armadas ni al gabinete federal, pues le propuso dejarlo como encargado de uno de los proyectos para rehabilitar la cuenca del Río Balsas.

En conferencia de prensa, la exjefa de Gobierno capitalina destacó que el mandatario rechazó la propuesta, aunque puntualizó que sí aceptó ayudarla en caso de que el país esté pasando por alguna situación “terrible”.

“Platicando le dije: “Si se aburre de estar en Palenque, ¿Le puedo encargar una de las cuencas?”, en una platica informal que teníamos porque justamente yo estaba leyendo sobre la cuenca del Balsas, recuerden que es uno de los proyectos que yo plantee, el Plan Campeche y el plan del Río Balsas, que lo iba a llamar el Plan Lázaro Cárdenas”.

“Se río y me dijo: no, no, no, eso sí no te lo voy a aceptar. Y en otro momento le dije: y si hay algo terrible, terrible en el país y también en estas platicas, y yo le dije: la patria es primero y el me dijo también: “no, pues sí, la patria es primero”. Pero son pláticas que tenemos en esta transición histórica que estamos teniendo, porque con el presidente López Obrador tengo el privilegio de que nos conocemos desde hace tiempo, hemos trabajado casi 24 años, mucho tiempo yo regresé a la universidad”, afirmó.

Finalmente, Sheinbaum Pardo negó que el presidente López Obrador vaya a mantener la comunicación con ella, para así seguir influyendo en el gobierno federal, como han acusado sus adversarios.

Ayer, López Obrador reiteró que al terminar su sexenio vivirá en Palenque y que incluso ya empezó a “explorar” sus planes de jubilación, resaltando que por el momento cuenta con tres formas de recibir ingresos, entre los cuales está su pensión del ISSSTE, la pensión del Bienestar para Adultos Mayores, que entrega el gobierno federal, y las regalías por los 20 libros que ha publicado desde 1986. (Fuente: infobae.com)