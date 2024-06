CHIAPAS | Denuncian incremento en desapariciones forzadas por presencia del crimen organizado

CHIAPAS, MX.- Las desapariciones forzadas han aumentado un 29% interanual en lo que va del año en Chiapas, a consecuencia de la presencia del crimen organizado, advirtió la alianza de asociaciones locales Red Lupa, publicó aristeguinoticias.com.

El reporte registró mil 192 desapariciones en Chiapas, limítrofe con Guatemala, de enero al 16 de mayo pasados, además de alertar de un “crecimiento exponencial” de la violencia en los últimos tres años por la disputa de los carteles del narcotráfico en la región.

“A partir de este gobierno se empieza a evidenciar el número de desapariciones forzadas en Chiapas, ha crecido de manera alarmante”, comentó a EFE Luis Abarca, coordinador del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa.

El experto enfatizó que este fenómeno corresponde a actores armados, sucesores del paramilitarismo, organizaciones armadas, autodefensas, grupos delictivos y células criminales.

Detalló que los familiares de las víctimas de desaparición viven un “peregrinar tortuoso” en las instituciones para dar con sus familiares, pues no hay voluntad política.

“Hay un subregistro de la fiscalía con casos de desaparición forzada, que no levantan las carpetas de investigación con el carácter de desaparición forzada o simplemente no la registran, por lo que familiares afirman que el gobierno quiere desaparecer a los desaparecidos”, concluyó el activista.

Entre la lista de desaparecidos están Uberlaín Aguilar de la Cruz y Marco Antonio Díaz Gómez, activistas en defensa del territorio y los derechos humanos de los pueblos originarios, miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza (OCEZ-RC), desaparecidos el 26 de junio 2023.

“Hasta la fecha no hemos tenido ni una razón, no sabemos nada de ellos, hemos estado pendientes de alguna respuesta pero no hay nada, seguimos igual”, explicó a EFE la esposa de Aguilar de la Cruz, María Hernández.

Familiares, directivos de la OCEZ y el Centro de Derechos humanos Digna Ochoa protestaron en la Plaza de la Paz de San Cristóbal de Las Casas para exigir la presentación con vida de los dos activistas.

Los manifestantes se aposentaron por unos minutos al pie de la cruz en medio de la plaza, donde extendieron sus mantas con las fotos de los desaparecidos y leyendas como ‘Vivos se los llevaron vivos los queremos’, y ‘Tierra y Libertad: Organización Campesina Emiliano Zapata’.

Han pasado 362 días sin tener rastro de ellos, por lo que solicitaron al Gobierno de Chiapas y al federal de México la aparición con vida de los dos activistas.

Así también pidieron que se haga justicia para Jorge Armando Hernández Pérez, Abenamar Hernández De La Cruz y Fernando López De La Cruz, activistas asesinados en 2022, y que se investigue el atentado que sufrió Luis Manuel Hernández Pérez.

México vive una crisis con más de 110,000 personas desaparecidas desde que hay registro, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha denunciado que este censo oficial está “manipulado” por lo que encargó un nuevo conteo. (Fuente: aristeguinoticias.com)