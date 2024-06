VIERNES DE MOVILIZACIONES: Bloquean transportistas carreteras en Xul-Ha, Puebla y Veracruz, por adeudos del Tren Maya

CHETUMAL, MX.- Integrantes del Movimiento Transportistas Unidos y Mineros bloquearon esta mañana el cruce Erick Paolo Martínez de la carretera federal 307, a la altura de Xul-Ha, como parte de una movilización anunciada desde ayer por un adeudo de cerca de 90 millones de pesos por parte de contratistas del Tren Maya. También hay bloqueos en las dos casetas de cobro de la carretera de Puebla a Veracruz, uno en la salida de cada ciudad.

En Xul-Ha, un grupo de cerca de 20 camiones fueron colocados sobre la carretera, para obstruir tanto la carretera federal hacia Bacalar, como hacia Escárcega. Allí, los operadores inconformes presentaron pancartas y lonas.

“Sedena, no más corrupción. Respondan por los actos de sus empresarios protegidos y lo que nos adeudan. Paguen, servidores de la Corrupción”, denuncia una las mantas que muestra uno de los volquetes.

En el sitio se habían movilizado policías con equipo antimotines, pero al llegar los manifestantes se retiraron y observaron a la distancia lo ocurrido.

1 de 4

Al poco tiempo, se generaron largas filas de vehículos, tanto en la salida como hacia la entrada a Chetumal.

Los manifestantes acusaron a Lino Romo, Ulises Díaz y otros líderes sindicales de la CTM, por tener un “monopolio” en los trabajos de los tramos 6 y 7.

Los contratistas que estas personas emplean acusaron, les deben cinco meses de pagos, por el traslado de material basáltico para las obras del Tren Maya.

SIN ACERCAMIENTO CON EL GOBIERNO TODAVÍA

En entrevista vía telefónica, Mary Flores, vocera nacional de esta organización, quien estaba en el bloqueo colocado en la caseta de Puebla, explicó que ya tenían 30 vehículos instalados en ese punto, así como otros 20 en la caseta “La Antigua”, en la entrada del Puerto de Veracruz. También confirmó que se tenía un tercer punto de bloqueo en Xul Ha.

La representante de los transportistas detalló que para hoy tenían pensado instalar seis puntos de bloqueo, pero desde temprana hora comenzó a circular desinformación de que se había llegado a un acuerdo, cuando hasta el momento todavía ni siquiera han sido contactados por algún funcionario de gobierno. A raíz de esta noticia falsa, replicada por diversos medios nacionales, muchos de sus afiliados se confundieron y ya no se movilizaron. Por tal motivo, no sabe si se efectuarán los anunciados bloqueos en los aeropuertos de Tulum y de Cancún.

La vocera dijo desconocer si esa información fue alguna estrategia del gobierno o de los contratistas deudores.

1 de 4

Mary Flores aseguró que, a pesar de que sus deudores son los contratistas, la principal responsable es la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), porque ellos debieran estar al tanto de cómo se desarrollan los trabajos y los pagos, además de haberse asegurado que estos contratistas tuvieran solvencia económica, y no ser partícipes de corrupción, sin detallar más al respecto.

Por último, la vocera señaló que en estos bloqueos dejarán pasar ambulancias y otros cuerpos de emergencia, para evitar, en la medida de lo posible, mayores afectaciones.

“Nosotros no buscamos generar alguna situación de violencia; de hecho, no nos oponemos al Tren Maya, todo lo contrario; sin embargo, no podemos continuar así, porque arrastrar un adeudo de cinco meses golpea nuestra economía”.

Hasta el momento, no se reportan mayores incidentes en torno a estos bloqueos, los cuales están gestionando las vías cercanas a estas zonas de alta afluencia vehicular. (Agencia SIM)