Adelantan y cancelan arribo de cruceros a Cozumel, por llegada de ‘Beryl’

COZUMEL, MX.- Cruceros que estaban programados para arribar a la isla entre el jueves y viernes de esta semana adelantaron su llegada, mientras otros cancelaron definitivamente, ante el pronóstico del impacto del huracán “Beryl” en las costas del estado.

La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo) informó que este día se encuentran en la isla cinco cruceros, entre ellos el “Icon of the Seas” que hizo su arribo no programado este lunes.

Mientras que los cruceros “Harmony of the Seas y Liberty of the Seas” y “Grandeur of the Seas” adelantaron su llegada para este martes y miércoles, respectivamente, luego de estar programados para jueves y viernes, en tanto, dos más, canceraron definitivamente su arribo por la presencia del ciclón.

La autoridad portuaria informó que mantiene cerrado parcialmente el puerto a la navegación de embarcaciones menores a 15 metros de eslora, pero los barcos de ruta federal de Cozumel a Playa del Carmen y viceversa operan con normalidad hasta el día de mañana, pero a partir del miércoles podrían sufrir modificaciones y cancelaciones en algunos horarios.

Asimismo, los barcos de carga han anunciado que sus rutas podrían sufrir variaciones e incluso suspenderse, por lo que pidieron a usuarios estar atentos a sus avisos.

Por su parte, la Capitanía de Puerto en Cozumel comunicó la prohibición de la navegación a embarcaciones menores desde los arrecifes de Palancar hasta Punta Sur y parte de la costa oriental de la isla debido al oleaje elevado y a los fuertes vientos. (Agencia SIM)