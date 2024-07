Frecuentes, casos de extranjeros que sufren explotación laboral en Cancún

CANCÚN, MX.- En las últimas semanas, el Centro de Recursos para Trabajadores Migrantes ha contabilizado un total de cuatro extranjeros, con permisos para radicar en México, que han sufrido explotación laboral en Cancún.

En entrevista, Alicia Ramírez, directora de este centro, aseguró que estos casos ocurren con frecuencia y son denunciados por los extranjeros que previamente solicitaron apoyo de esta sede.

Al afirmar que no puede revelar el nombre de dichas empresas, Alicia Ramírez mencionó que, en todos los casos, el Centro de Recursos para Trabajadores Migrantes ha turnado abogados en materia laboral para apoyar a los migrantes con esta problemática.

Indicó que la mayoría de los casos han sido por salarios no percibidos y por jornadas extenuantes muy mal remuneradas económicamente.

Señaló que muchos de estos trabajadores extranjeros que se han inconformado fueron contratados para operar como guardias de seguridad en hoteles.

“Los han estado contratando y vemos que doblan turnos y son jornadas de más de 24 horas, y pues esos fueron los que se acercaron”, añadió.

Alicia Ramírez comentó que, por ese motivo, este centro busca formar alianzas con empresas que garanticen que las personas migrantes obtendrán un buen empleo, bien remunerado.

“Entonces, es importante decir que no somos una agencia de reclutamiento, pero nos gusta tener de aliados a empresarios que nos garanticen que se van a respetar sus derechos laborales, porque yo no lo puedo mandar así y que finalmente no le estoy solucionando un problema, sino aumentando”, añadió.

Finalmente, la entrevistada comentó que hasta el momento son 250 personas las que han atendido en lo que va del año; de ellos, la mayoría son jóvenes de 20 a 35 años de edad. (Agencia SIM)