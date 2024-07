NI ÉL CACIQUE, NI ELLA PELELE: AMLO descarta eventual injerencia en decisiones de Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- “Ni yo soy cacique, ni ella es pelele”, enfatizó al presidente Andrés Manuel López Obrador ante la polémica generada desde diversos sectores de la oposición para que su virtual sucesora, Claudia Sheinbaum, “pinte su raya” con el Ejecutivo, lo que la próxima Presidenta rechazó, publicó La Jornada.

Interrogado esta mañana en su conferencia en Palacio Nacional sobre las declaraciones de la ganadora de la elección presidencial, quien afirmó que “pintar raya” con el mandatario sería “pintarla” con el pueblo de México, el tabasqueño remarcó que ambos son compañeros “y coincidimos porque defendemos la transformación que hemos iniciado millones de mexicanos”.

Señaló que sus adversarios “son muy elementales y obvios”, y su intención es que Sheinbaum y él “nos peleáramos”.

“Por eso hablan de pintar la raya, se olvidan que la raya está pintada porque la Constitución establece de que el presidente de México, la presidenta de México, es electa por el pueblo y entra en funciones desde pasadas las 12 de la noche el último día de septiembre de este año; y yo paso a ser un ciudadano, y ella se convierte en el titular del Ejecutivo”.

López Obrador remarcó que la ceremonia de entrega de la banda —que se realizará el 1 de octubre—, es sólo eso, la entrega de ese símbolo.

Una vez más, refirió que una vez que culmine la ceremonia de entrega de la banda presidencial, él se retirará de la vida política y pública para escribir un libro sobre la vida del México prehispánico.

Ante interrogante sobre lo que comentó hace unos días en el sentido de que sólo respondería un llamado de la presidenta Sheimbaum Pardo, el tabasqueño confirmó que así lo haría, pero remarcó que la futura mandataria tiene gran capacidad para enfrentar lo que sea, por lo que no cree que lo busque.

“Mi presidenta es mi presidenta, la voy a respetar siempre y la estimo mucho, la admiro porque es una mujer inteligente, preparada, con mucha experiencia, muy buena como servidora pública, de buenos sentimientos y honesta, es una bendición para México. Entonces, si mi presidenta algún día quiere verme, claro que la vería. Pero no hace falta, no va a hacer falta, porque ella tiene mucha capacidad para enfrentar cualquier adversidad”.

A pregunta sobre los reclamos que protagonizaron ayer el ex presidente Felipe Calderón y el líder nacional del PAN, Marko Cortés, acusándose mutuamente de la debacle electoral del blanquiazul, el mandatario sólo comentó: “Es un pleito de cúpula, lo puedo resumir en una frase coloquial: ‘Cuando se reparte mal el botín, hay motín’”.

También se dijo dispuesto a que, en caso que se requiera, se le investigue, ante lo que no pediría intersección de nadie para su defensa.

“Yo lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. No voy a contratar un abogado ni me voy a amparar, ya eso ya lo he dejado de manifiesto, yo tengo mi conciencia tranquila y siempre he luchado por causas justas, de modo que no tengo nada qué temer y 100 por ciento voy a contar con el apoyo del pueblo”. (Fuente: La Jornada)