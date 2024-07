AMLO acusa ‘plan con maña’ para evitar mayoría de Morena desde el Tribunal Electoral

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador subió de nivel su arremetida en contra del Judicial, ahora acuso que hay un “plan con maña” desde el Tribunal Electoral para que Morena no tenga el Congreso, publicó 24-horas.mx.

Esto al retomar el caso del juez De la Peza, quien ordenó al TEPJF nombrar a los 2 miembros que le hacen falta para el Pleno, lo que para el mandatario mexicano es “violar” y “pisotear” la Constitución, situación que es parte, a su entender es una “maniobra politiquera”:

“Es un plan con maña, porque los 2 que quieren poner son del ‘bloque conservador’, y entonces tendrían mayoría en el Tribunal, y entonces el Tribunal podría cancelar la elección, pero eso no es para no exagerar, no, que más añoran es que se aplique una fórmula que no está en la Constitución para que no haya la supuesta sobrerrepresentación y morena y sus aliados; no tengan mayoría calificada en la Cámara de Diputados y no puedan reformar la Constitución.

– ¿Hay un plan del Poder Judicial para quitarles la mayoría calificada?, se le preguntó.

– ¡Sí! ¡así como se los estoy planteando! entonces cuando dice la secretaria de Gobernación (Luisa Alcalde) que va a interponer una denuncia para juicio político claro que está bien ¡Ya basta de que estén pisoteando la Constitución!”, subrayó.

Incluso López Obrador fue más allá y cargó contra los ministros de la Suprema Corte, al reiterar por enésima ocasión, que violan la Carga Magna porque ellos, según su dicho, “ganan 4 veces más” que el titular del Ejecutivo Federal, y por ello los llamó “caraduras y cretinos”.

Este miércoles, López Obrador negó que la solicitud de juicio político en contra del juez Rodrigo de la Peza sea una venganza de su Gobierno, si no que se debe a que “violó” la Constitución.

El mandatario refirió que la decisión que tomó el juzgador con respecto al nombramiento de magistrados del Tribunal Electoral “es una violación a la Constitución, o sea, no le corresponde”.

Además, recriminó las acciones del juez, “no, es que están al servicio de intereses facciosos, y un juez no puede actuar de esa manera, no puede poner por delante el interés personal, el interés de grupo”.

El juicio contra De la Peza López fue anunciado el lunes por la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, luego de que éste emitió una orden para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) nombrará a los magistrados faltantes de la Sala Superior.

Incluso, el Tribunal rechazó la competencia del juez y consideró las medidas como injustificadas y excesivas, para finalmente proceder a denunciarlo ante la FGR.

Sin embargo, ayer, el magistrado del Tribunal, Reyes Rodríguez, señaló que en la denuncia contra el juez ante la FGR, determinada por el TEPJF, no hubo unanimidad, siendo rechazada por la magistrada Janine Otálora y él..

En tanto, el diputado federal Hamlet García Almaguer (Morena) dijo que exigirá a su bancada la suspensión inmediata del juez por violar el artículo 99 de la Constitución y el artículo 61 de la Ley de Amparo e independencia.

A dicha petición también se sumó la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum y el titular de la unidad general de Asuntos Jurídicos de Gobernación, Omar Gutiérrez Lozano, quien ratificó ante la Cámara de Diputados la solicitud de juicio político. (Fuente: 24-horas.mx)