DENUNCIAN ABANDONO DE LAS AUTORIDADES DESDE LAS PRIMERAS LLUVIAS ATÍPICAS: Amagan habitantes de Carlos A. Madrazo con bloqueo carretero

CHETUMAL, MX.- Luego de las intensas lluvias que azotaron al sur del estado y tras el paso del huracán “Beryl”, las calles de diversas comunidades quedaron intransitables, por lo que sus pobladores advirtieron que, de no recibir apoyo para su reparación, estarían bloqueando la carretera federal.

Habitantes de la comunidad de Carlos A. Madrazo denunciaron que se encuentran en el abandono, además de que padecen diariamente por los daños causados a las vialidades por los vehículos pesados que transportan material para las obras del Tren Maya.

Los inconformes indicaron que, desde el 14 de junio pasado, cuando cayeron las primeras lluvias atípicas, decenas de familias resultaron damnificadas, pero a pesar de la petición de ayuda para sacar el agua de las calles, muchas viviendas siguen inundadas por los escurrimientos pluviales.

Juan Manuel, uno de los habitantes afectados de esta comunidad, mencionó que durante el paso del ciclón alrededor de 165 personas acudieron a refugiarse a la escuela primaria, pero nunca recibieron ningún apoyo, por tanto, al levantarse el riesgo retornaron inmediatamente a sus casas.

“Solo vinieron a tomarse la foto y se fueron para olvidarse de nosotros… Eso nos mantiene molestos porque nos engañaron ahora que ya pasaron las elecciones”, reclamó.

Subrayó que la desatención ha generado inconformidad entre la población, sumado a la molestia por el mal estado de las calles, por lo que anticiparon posibles bloqueos en la carretera junto con otras comunidades.

“Informamos por escrito al Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) y al Ejército, pero no han cumplido con su compromiso… Hemos esperado y ya no vamos a dar más tiempo… Desde ahora advertimos para luego no digan solo bloqueamos porque sí”, advirtió. (Agencia SIM)