Continúa Ayuntamiento de Cozumel con la construcción de domos de usos múltiples en instituciones educativas

COZUMEL, MX. – El gobierno municipal que encabeza, Juanita Alonso Marrufo, continúa haciendo historia en materia de obra pública con la construcción de techumbres (domos) de usos múltiples en instituciones educativas, tocando turno en esta ocasión a la escuela secundaria técnica No. 24 “Octavio Paz”, que desde hace 15 años se ha mantenido solicitando este tipo de apoyos para su comunidad estudiantil. Con esta estructura suman cinco techumbres donadas por esta administración.

En su recorrido por la escuela, la presidenta municipal, Juanita Alonso, constató la construcción del techado en el área de impartición de educación física de la institución educativa ubicada en la colonia CTM, en la cual la empresa encargada se encuentra realizando las perforaciones que servirán para la construcción de las zapatas (bases) que reforzarán a la estructura metálica.

Acompañada por el director de la secundaria técnica No. 24, Marco Antonio Novelo Velázquez, la munícipe recorrió el área para supervisar esta obra iniciada la cual se lleva a cabo con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Municipios (FAISMUN).

Durante la supervisión de obra, el docente, refirió que la institución inició operaciones en el año 2001 teniendo 23 años de operaciones, sin embargo, desde hace 15 años iniciaron gestiones con la administración en turno para la donación de un domo, y así sucesivamente con las demás administraciones que le siguieron, sin tener éxito, hasta esta administración en la que en un festival del Día de la Madre del año pasado, se le solicitó de palabra a la presidenta, Juanita Alonso, accediendo y cumpliendo su palabra en este 2024.

“Desde hace 15 años que hemos venido solicitando este apoyo, y en varias ocasiones ya habían venido a tomar medidas y nomás hasta ahí llegaba. Todo el tiempo habíamos estado solicitando con todos los presidentes que ha habido, hasta ahora que realmente nos han cumplido”, dijo Novelo Velázquez.

De acuerdo al director de obras públicas, Carlos Daniel Pomol Gómez, esta obra consistirá en la construcción del domo escolar con estructura metálica de 673 metros cuadrados de lámina galvanizada ondulada zintro, con pisos y acabados, aplicación de pintura, luminarias, un pozo de absorción, y suministro y colocación de dos tableros para cancha de básquetbol con red profesional, entre otros detalles, que beneficiará a los cerca de 680 alumnos, así como a los profesores, padres de familia y comunidad.

Cabe destacar que la educación es la base para el éxito de las futuras generaciones y para la reconstrucción del tejido social en la isla, por ello, es por lo que la presidenta municipal, Juanita Alonso Marrufo, ha dotado a cinco escuelas de domos de usos múltiples durante su administración, las cuales son: la escuela primaria, Juan de Grijalva; la escuela secundaria general, Luis Álvarez Barret; la escuela secundaria técnica No. 6 “José Vasconcelos”; el Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 28 “José Vasconcelos” y en esta ocasión la escuela secundaria técnica No. 24 “Octavio Paz”. (Comunicación Social Cozumel)