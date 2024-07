Tribunal Electoral ‘miente y falsea la realidad’ acusa AMLO, tras resolución en su contra

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federació (TEPJF) de “falsear la realidad” en su resolución en la que determinó que el titular del Ejecutivo Federal coaccionó el voto de la ciudadanía antes de que arrancara el proceso electoral de 2024. “¿Dónde están las pruebas?”, refutó, publicó Expansión Política.

“No tiene ningún fundamento, no es que no puedan castigarme por ser un asunto administrativo, es que sencillamente, claramente, están mintiendo, están falseando la realidad. No tienen pruebas, seguramente estos magistrados son del bloque conservador porque así era antes”, dijo este viernes.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral determinó que en sus conferencias de prensa del 9 y 10 de mayo de 2023, el presidente “empleó una línea argumentativa tendiente a condicionar la vigencia o beneficios de programas sociales a que una determinada opción política obtenga la mayoría calificada en el Congreso de la Unión”.

La autoridad electoral también concluyó que el presidente vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, usó indebidamente recursos públicos y programas sociales, realizó promoción personalizada y difundió propaganda gubernamental en período prohibido.

López Obrador rechazó que haya favorecido a la entonces candidata presidencial de Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum.

“Ahora magistrados mentirosos, corruptos dicen que presionamos, que yo presioné a la gente para que votara en favor de la presidenta electa. ¿En dónde están las pruebas? es algo parecido a la periodista Anabel (Hernández) que inventó que yo estaba este recibiendo dinero o que recibí dinero en el 2006 del narcotráfico”, comentó.

Recordó que en otro momento –desde el INE– se “tergiversaron” sus palabras para señalarlo por hablar dela candidata de “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez.

“En una ocasión hasta tergiversaron lo que aquí planteé, hasta castigaron a un funcionario del consejo del INE porque se atrevieron a manipular lo que expresé sobre la señora Xóchitl, y por lo general nunca la mencioné, hagan un estudio de todas las mañaneras, de cuántas veces hablé de ella”, comentó.

Insistió que para evitar este tipo de resoluciones se requiere una reforma al Poder Judicial que le de una zarandeada a sus integrantes.

“Hace falta la reforma, una sacudida, una zarandeada. ¿Quién lo puede hacer? El mejor método es el democrático, que el pueblo elija a los jueces”, destacó. (Fuente: Expansión Política)