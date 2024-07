VERACRUZ | Giran orden de aprehensión contra el senador electo, Miguel Ángel Yunes Márquez

VERACRUZ, MX.- La Fiscalía del Estado de Veracruz obtuvo una orden de aprehensión contra Miguel Ángel Yunes Márquez, a quien se le acusa de presentar documentación falsa, así como de mentir a la autoridad y por fraude procesal en 2021, cuando intentó competir por una candidatura para alcalde, publicó animalpolitico.com.

Luego de un receso en la audiencia virtual, el juez Óscar Luis Lozada Hernández giró la orden de aprehensión contra el senador electo para que sea considerado sustraído de la justicia y fugado de México a Estados Unidos, pues actualmente se encuentra en Jacksonville, Florida.

Asimismo, el medio detalló que la Fiscalía de Veracruz solicitó posteriormente la emisión de una alerta migratoria y notificación roja a la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol México para la búsqueda, localización y detención del panista.

Tras la acción del juez, el senador electo confirmó, a través de un comunicado, la orden de aprehensión en su contra y acusó a jueces locales y fiscales de ser unos “lacayos serviles al poder”.

La noche del jueves, después de la audiencia, Yunes Márquez dijo que en Veracruz “no hay justicia posible”, pues, según consideró, los jueces locales se encuentran al servicio del poder.

“Después de acudir a la audiencia a la que fui convocado el día de hoy, me queda muy claro que no hay justicia posible en Veracruz, que los jueces locales están al servicio del poder, no de la justicia”, expresó.

Yunes Márquez señaló que el juez siguió las indicaciones del fiscal y se refirió a una supuesta “estrategia preparada” para vincularlo a proceso o que giraran una orden de aprehensión en su contra.

En un mensaje publicado en redes sociales, Yunes Márquez expresó que por respeto a la ley asistió a la audiencia a pesar de los problemas de salud que ha mencionado. No obstante, dijo que él sabía que tomarían decisiones en su contra “como seguramente lo harán esta misma noche”, refiriéndose a la noche del jueves y madrugada de este viernes.

Asimismo, señaló que “cientos de funcionarios” están tratando de llevarlo a la cárcel para impedir que tome protesta como senador de la República y por ello retomaron una denuncia de hace tres años.

“No seré trofeo de Morena, me seguiré defendiendo con los instrumentos que me da la Ley. Nunca me he doblado ante nadie, esta persecución me dará la gran oportunidad de dar un ejemplo de valor y dignidad frente al poder”, dijo.

Momentos antes de su publicación en redes, Yunes Márquez negó ser prófugo de la justicia y acusó al Poder Judicial de Veracruz de actuar de forma facciosa y seguir órdenes del gobernador Cuitláhuac García.

“No estoy fugado, ni hay ficha roja en mi contra. Estoy en un hospital contra mi voluntad, yo quisiera estar en Veracruz con mis hijos, no hay entonces ficha roja, no hay fuga, lo que sí hay es una clara persecución política”, aseguró el hijo del exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.

Desde su habitación, en el hotel Courtyard, en Jacksonville, Florida, el panista apuntó que la razón por la que se encuentra en Estados Unidos es para realizarse nuevos estudios en la Clínica Mayo, debido a que hace un año, en ese mismo lugar, se sometió a una operación de la columna.

Yunes Márquez insistió también que desde el 5 de julio avisó al juez Oscar Luis Lozada Hernández, encargado de presidir la audiencia, que viajaría fuera del país para atender problemas de salud, por lo que le solicitó comparecer por videoconferencia.

Previo a la audiencia del jueves, el Poder Judicial de Veracruz giró un oficio en el que solicitaba al gobierno de Estados Unidos que verificara si Yunes Márquez se encontraba en ese país y en condiciones de hacer frente a su compromiso con la justicia mexicana.

Las acusaciones contra Miguel Ángel Yunes Márquez

El propio senador elector ha dicho que las acusaciones en su contra datan de un caso de 2021, cuando fue denunciado por supuestamente presentar una constancia de residencia falsa.

En ese año, Yunes Márquez competía por la alcaldía del puerto de Veracruz; sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, revocó su candidatura por considerar que no cumplía con los requisitos para ser candidato.

“En ese entonces, el Tribunal Electoral dijo que el documento era verdadero, y si no me dejaron ser candidato fue porque no cumplía los tres años de residencia efectiva y que sólo tenía dos años, pero dijeron que esa constancia de residencia era real y no había delito”, explicó.

Finalmente, Yunes Márquez no pudo competir por la alcaldía, sin embargo, lo sustituyó su esposa, Patricia Lobeira, quien continúa en el cargo. (Fuente: animalpolitico.com)