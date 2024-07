Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Al aclarar que no hay necesidad de operación cicatriz al interior del partido porque hay trabajo de unidad, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano (MC) José Luis Pech Várguez advirtió que tras el avance registrado en las elecciones del 2 de junio buscan blindarse para evitar la llegada de personas que solo buscaran afectar la buena imagen y aceptación de su instituto político.

No queremos que nos pase lo mismo que a Morena que ha envejecido muy pronto por los malos gobiernos que ha tenido por gente de fuera que ha envilecido su actuación, afirmó.

Ante la desaparición de algunos partidos políticos y la búsqueda de sus militantes de insertarse en otras organizaciones políticas, Pech Várguez dijo que Movimiento Ciudadano tiene un prestigio ganado entre la sociedad por el resultado obtenido en la pasada elección al postular candidatos y candidatas honorables “y al rato van a tratar de meterse militantes que ya no tienen cabida en otros partidos y hay que ser cautelosos”.

Sin embargo, aclaró que darán oportunidad a quienes muestren compromiso e institucionalidad con Movimiento Ciudadano y puso los ejemplos de Jorge Portilla en Tulum y Roberto Marín, así como a quienes calificó como una revelación en las pasadas elecciones como Cristina Coronado, Francisco Puc Cen “Xiximac” en José María Morelos, Verónica Mex y Jesús Pool.

En el caso de Roberto Palazuelos dijo que esta elección fue un aprendizaje y hay cosas que se deberán corregir y aunque dijo que nunca le cierran las puertas a nadie dijo ser respetuoso de la decisión del excandidato al senado de la república de retornar al manejo de sus negocios.

VIDEO | MOVIMIENTO CIUDADANO NO NECESITA DE UNA OPERACIÓN CICATRIZ, HAY TRABAJO DE UNIDAD: Aclara el coordinador estatal, José Luis Pech Várguez, que no hay divisiones en MC; imperioso evitar la llegada de gente que solo busca dañar la buena imagen del partido… pic.twitter.com/Nt3moVpu3U — Noticaribe (@Noticaribe) July 17, 2024

Pech Várguez insistió que, con Lidia Rojas, excandidata a la presidencia municipal de Othón P. Blanco no hay asperezas ni diferencias y que siempre fueron respetuosos de sus decisiones al pedir encargarse de su propia estructura para la elección y conducir la defensa de sus votos.

Aunque el coordinador estatal de MC consideró que habrá quienes quieran hacerse los mártires “pero no lo van a lograr porque no hay razón para ello. Las decisiones se toman en forma racional y no con el hígado, pero hay quienes quieren ser considerados mártires y llevar agua a su molino”.

El sur se consolidó como bastión de MC, pero hay gente que quiere convertir al partido en lo que ellos quieren debido a su inexperiencia sin tomar en cuenta que hay estatutos y órganos de gobierno partidista que deben respetar, insistió.

Insistió que no hay divisionismo en Movimiento Ciudadano y que tratan de llevar el rumbo lo mejor posible para lograr convertirse en una verdadera oposición para la elección del 2027 con sus mejores candidatos. (Noticaribe)