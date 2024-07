Inhabilitaciones son materia de justicia, no de política, reitera Adrián Pérez, síndico de Solidaridad

PLAYA DEL CARMEN, MX.- La inhabilitación de tres ex funcionarios públicos y de dos empresas fue una determinación del Tribunal de Justicia Administrativo, no del municipio, con base en investigaciones y evidencias, no consignas políticas, aseveró hoy el síndico de Solidaridad, Adrián Pérez Vera.

El síndico fue entrevistado, luego que el ex secretario de Servicios Públicos, Juan Carlos Segura Espadas, acusara en rueda de prensa que hubo un ataque político en su contra, además de negar que estuviera inhabilitado.

Al respecto, Pérez Vera aclaró que nunca mencionó nombres, sino que dio a conocer la notificación hecha por la segunda sala del Tribunal de Justicia Administrativo (“que no es del municipio, sino estatal”, acotó), sobre la inhabilitación por tres años de tres ex funcionarios, por el caso de los restos óseos hallados en una sala de velación del municipio.

“Encontrar 25 restos óseos en bolsas de plástico dentro de una sala de velación es algo que llama la atención, pero la denuncia es solo el arranque del proceso”, comentó el síndico. “Hay una instancia investigadora, y es finalmente la segunda sala la que determinó que hay responsables”.

No solo se sancionó a tres ex funcionarios, insistió, sino además a dos empresas que se presume lucraban con la venta de lotes en el panteón municipal.

También aclaró que esto fue una resolución por una autoridad jurisdiccional. No es una “observación”, que es algo que se da durante un proceso de entrega-recepción.

“Esto no es así; aquí no se puede minimizar un fallo”, indicó.

El síndico concedió que se trata de una sentencia que todavía puede ser recurrida, tanto por la persona sancionada, como por la autoridad, si considera que el castigo es insuficiente.

“Claro que hay espacio para la defensa, pero la pelea no es conmigo o con los medios”, dijo.

Pérez Vera rechazó que sea un tema político, pues también se ha denunciado a integrantes de la administración actual y lamentó que “haya gente que busque politizar temas que le corresponden a la justicia”. (Agencia SIM)