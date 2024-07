PROVOCA TREN MAYA DISCORDIA EN COMUNIDAD MAYA: Ejidatarios de Felipe Carrillo Puerto denuncian violaciones de derechos humanos por parte de Sedena y la Fiscalía de Quintana Roo para despojarles de su libertad y patrimonio y para no pagar alrededor de 100 mdp por explotación de material pétreo para el proyecto presidencial

FELIPE CARRILLO PUERTO, MX.- Las obras del Tren Maya y la falta de pago por la explotación de bancos de material pétreo en la comunidad maya de Señor, está provocando una profunda división en el núcleo ejidal de X-Maben que a ha devenido en enfrentamientos y acusaciones, así como denuncias penales y administrativas por la negativa de las autoridades de ejecutar el proyecto presidencial de cumplir con acuerdos pactados.



En un comunicado dirigido a la sociedad mexicana y a las organizaciones de derechos humanos internacionales, los ejidatarios del Poblado de Señor, en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, han expuesto una serie de graves acusaciones contra la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

Los denunciantes, indígenas mayas peninsulares que viven en condiciones de pobreza extrema, alegan constantes violaciones de derechos humanos perpetradas en su contra, con el objetivo de despojarlos de su libertad y patrimonio y para no pagar por la explotación de bancos de material pétreo para las obras del Tren Maya.

Según las acusaciones, el cuerpo de ingenieros ‘Felipe Ángeles’ no respetó los acuerdos celebrados en la asamblea del 17 de diciembre del 2022 y no ha pagado al ejido los 5 millones de pesos mensuales a los que se comprometió depositar a la cuenta bancaria del ejido por la explotación de los bancos de material pétreo en terrenos ejidales y hasta el momento les adeudan alrededor de 100 millones de pesos.

La falta de pago, además, devino en un conflicto interno en el seno de ejido por lo que Margarito Cituk May, quien era el comisariado ejidal, fue destituido, por no rendir cuentas sobre supuestos montos pagados por la Sedena, de los cuales no hay documentos que lo avalen, además de que este personaje empezó a trabajar directamente para el Ejército y les ha estado escamoteando a la nueva directiva ejidal alcanzar acuerdos para lograr el pago de los recursos prometido.

Acusaciones contra el General Vallejo y sus subordinados

El comunicado señala al General de Brigada Ingeniero Constructor Diplomado de Estado Mayor, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, como el autor intelectual de estas violaciones. Vallejo Suárez, comandante del “Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles”, es acusado de orquestar una serie de acciones a través de sus subordinados, los mayores ingenieros Julio Cesar Castillo Colmenares y Apolo Castillo Zetina, quienes están a cargo de la obra del Tren Maya en los tramos Tulum-Chetumal y otros.

Los ejidatarios denuncian que Vallejo Suárez y sus subordinados han impedido que procedan sus demandas judiciales contra SEDENA, FONATUR, BANJERCITO, CFE y CONAFOR, violando sus derechos humanos a la tutela judicial efectiva, libertad, legalidad, derechos económicos y patrimoniales, autonomía de los pueblos indígenas, proyecto de vida, libertad de tránsito, y seguridad pública.

Contexto del conflicto: Contrato de explotación de piedra caliza

El conflicto se originó a raíz de un contrato de explotación de piedra caliza firmado el 27 de diciembre de 2022 entre SEDENA y el ejido X-Maben y anexos. Según los ejidatarios, SEDENA se comprometió a pagarles cinco millones de pesos mensuales, pero incumplió con este acuerdo. Además, acusan a SEDENA de explotar más hectáreas de las autorizadas y de ceder la explotación de los bancos de materiales a terceros sin derecho alguno.

Explosiones provocadas en Bancos de Materiales SEDENA, que son causa de miedo en la comunidad por la propia seguridad y que a su vez están derivando en desplazamiento forzoso.

Criminalización y Fabricación de Delitos

Para evitar el pago, SEDENA supuestamente ha criminalizado a los ejidatarios, fabricándoles acusaciones de delitos graves como desaparición cometida por particulares y secuestro, sin tener evidencia alguna. Estas acciones habrían sido ejecutadas por Margarito Cituk May, un actor no estatal al servicio de SEDENA, quien también fue destituido como presidente del comisariado ejidal por no rendir cuentas sobre el incumplimiento de pagos.

Intimidación y manipulación judicial

Los ejidatarios denuncian que han sido citados por la Fiscalía de Quintana Roo para imputarles delitos fabricados, y que se ha intentado intimidarlos para que desistan de sus demandas judiciales. A pesar de la falta de pruebas, han sido imputados por delitos como privación de la libertad, en un aparente esfuerzo por obstaculizar los juicios agrarios y federales donde reclaman los cien millones de pesos que SEDENA les debe.

Exhorto a la difusión y acción de la CNDH

En su comunicado, los ejidatarios solicitan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que inicie una investigación sobre estos hechos y piden la difusión de su situación para evitar que se consume la injusticia en su contra. Hacen un llamado a las autoridades y a la sociedad en general para poner un alto a los abusos del Ejército y asegurar la protección de sus derechos.

Este caso pone en evidencia la compleja interacción entre las autoridades militares y civiles en México, y destaca la vulnerabilidad de las comunidades indígenas frente a las violaciones de derechos humanos en contextos de grandes proyectos de infraestructura como el Tren Maya. (Noticaribe)

COMUNICADO COMPLETO

COMUNICADO A LA SOCIEDAD MEXICANA Y A LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS INTERNACIONALES

Los presentes somos INDÍGENAS MAYAS PENINSULARES y hablamos el MAYA como primera lengua, además que vivimos en condición de pobreza y extrema pobreza en el Poblado de Señor en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, dentro de la zona Maya, por lo cual mediante de este comunicado les informamos la constante VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS que realiza LA SEDENA Y LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO en nuestra contra, entre muchos actos fabricándonos delitos para que perdamos nuestra libertad, precisando que el autor intelectual de todo ello es el GENERAL DE BRIGADA INGENIERO CONSTRUCTOR DIPLOMADO DE ESTADO MAYOR, GUSTAVO RICARDO VALLEJO SUÁREZ Ingeniero Residente General y comandante del “Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles”, a quien responsabilizamos de nuestra seguridad personal así como de nuestras familias, ya que tenemos temor fundado de ello, por lo cual el pasado 15 de julio del 2024 presentamos una denuncia ante la COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, misma que a continuación describimos:

– El responsable jerárquicamente de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en nuestra contra y autor intelectual de estos hechos es EL GENERAL DE BRIGADA INGENIERO CONSTRUCTOR DIPLOMADO DE ESTADO MAYOR, GUSTAVO RICARDO VALLEJO SUÁREZ Ingeniero Residente General y comandante del “Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles”, quien opera a través de sus subordinados, los mayores ingenieros JULIO CESAR CASTILLO COLMENARES Constructor residente de la obra Tren Maya, tramo 6 frente 02, y APOLO CASTILLO ZETINA Constructor Residente de obra del Tren Maya, Tulum – Chetumal, Quintana Roo del frente 3 del tramo 6, y utilizando a MARGARITO CITUK MAY como agente particular a su servicio (NON STATE ACTOR), quienes realizan acciones que tienen como objetivo impedir que procedan nuestras demandas judiciales en contra de SEDENA, FONATUR, BANJERCITO, CFE Y CONAFOR, violentando así nuestros derechos humanos a la TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, LIBERTAD, LEGALIDAD, DERECHOS HUMANOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL Y ECONÓMICOS, A LA BUENA ADMINISTRACIÓN, A LA AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, AL PROYECTO DE VIDA, LIBERTAD DE TRÁNSITO, A VIVIR LIBRE DE VIOLENCIA, A LA SEGURIDAD PÚBLICA.

Por ello, solicitamos a la CNDH se inicie la investigación correspondiente EN CONTRA DE LOS ACTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO MEXICANO POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL; LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, EL TRIBUNAL AGRARIO 44, BANJERCITO, BANCO DEL BIENESTAR, FONATUR y PROCURADURÍA AGRARIA por lo siguiente:

El estado mexicano utilizando distintas instituciones actúa de forma coordinada para impedir que SEDENA pague al ejido X-MABEN Y ANEXOS las obligaciones económicas derivadas de un contrato de explotación de piedra caliza de fecha 27 de diciembre del 2022, firmado entre SEDENA y el ejido, el cual es por más de cien millones de pesos mexicanos.

Para lograr evitar el pago, SEDENA utiliza la criminalización de nosotros que demandamos en el Tribunal Agrario el cumplimiento del contrato, para lo cual nos fabrican acusaciones de delitos graves como la DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES y SECUESTRO sin tener evidencia alguna de estos hechos, todo esto por medio de su NON STATE ACTOR (Actor no estatal que obedece al gobierno) el C. Margarito Cituk May.

Esta actividad coordinada que DIRIGE EL GENERAL DE BRIGADA INGENIERO CONSTRUCTOR DIPLOMADO DE ESTADO MAYOR, GUSTAVO RICARDO VALLEJO SUÁREZ consistente en:

– El cuerpo Felipe Ángeles no respetó los acuerdos celebrados en la asamblea del 17 de diciembre del 2022 y no ha pagado al ejido los 5 millones de pesos mensuales a los que se comprometió depositar a la cuenta bancaria del ejido.

– Derivado de lo anterior, al no depositarlos, los ejidatarios y comunidad indígena maya, le reclamamos al entonces Comisariado Ejidal representado por Margarito Cituk May la rendición de cuentas por la falta de pago de SEDENA y al no rendirla mediante Acta de Asamblea Ejidal de 19 de marzo de 2023, se aprobó la REMOCIÓN TOTAL DE LOS INTEGRANTES DEL COMISARIADO EJIDAL Y DEL CONSEJO DE VIGILANCIA, destitución aplicada a Margarito Cituk May, Silvana Pat Chuc, Eligio Canté Ek, Luis Cahuich Pech, Lorenzo Xool May y Gilberto Uex Santamaría.

– LA ELECCIÓN DE LOS NUEVOS MIEMBROS DEL COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA recayó en nosotros Demetrio Ek Chac, Roberto Carlos Kau Can, Julia Ek Varela, Juan Cituk Varela, Santiago Pat Cuxim, Lorenzo Asterio Che Tuz con un total de 279 votos a favor para representar al Ejido X-MABEN y ANEXOS del municipio de Felipe Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo.

– La asamblea de 19 de marzo de 2023 fue inscrita en el REGISTRO AGRARIO NACIONAL bajo el trámite 23230003770 del 4 de julio del año 2023, en el folio registral 23002013116051942R, a su vez se realizó la expedición de las credenciales que reconoce la personalidad de miembros del comisariado ejidal y Consejo de Vigilancia.

– Una vez que asumimos la representación del ejido, nos percatamos que el GENERAL DE BRIGADA INGENIERO CONSTRUCTOR DIPLOMADO DE ESTADO MAYOR, GUSTAVO RICARDO VALLEJO SUÁREZ quien ocupa el cargo de Ingeniero Residente General y comandante del “Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles”, opera a través de sus subordinados, los mayores ingenieros JULIO CESAR CASTILLO COLMENARES Y APOLO CASTILLO ZETINA, los que sin derecho alguno realizaron los siguientes abusos:

– Explotan mayor cantidad de hectáreas que las autorizadas por la asamblea del 17 de diciembre del 2022 y ceden a terceros la explotación de los bancos de materiales, sin derecho alguno para ello.

– Destrozan la selva utilizando explosivos que ponen en peligro la vida de los ejidatarios y su libre tránsito.

– Incluyeron a MARGARITO CITUK MAY su actor no estatal (non state actor) y la totalidad de su Comisariado Ejidal Destituido en la nómina de SEDENA para que operaran a su favor.

– A partir de su destitución como Presidente del COMISARIADO EJIDAL el C. MARGARITO CITUK MAY ha realizado públicamente diversas entregas de dinero por millones de pesos en efectivo, diciendo que “es un regalito del general Vallejo y sus amigos los mayores”, estos hechos los hemos acreditado en los juicios agrarios 278/2023 y 481/2023 sustanciados ante la Licenciada Ana Lucía Duarte Flores Magistrada Titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44 con sede en Chetumal, Quintana Roo.

– Falsificaron el contrato que inicialmente fue por un año, para aumentar su duración y el C. Margarito Cituk May les firmó ya destituido otro por dos años.

Además, el General Vallejo Ingeniero Residente General y comandante del “Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles” utiliza su fuero militar para ejercer tráfico de influencias de forma pública y privada con autoridades judiciales y administrativas de los distintos órganos del gobierno para obstaculizar o incluso para que perdamos nuestra libertad, falsificándonos delitos a efecto de que SEDENA, FONATUR, CONAFOR, BANSEFI, Y BANJERCITO no pague los compromisos económicos que tiene con el ejido y paralelamente su NON STATE ACTOR MARGARITO CITUK MAY nos denuncia en la carpeta de investigación FGE/QROO/VFZC/UAT/06/478/2024 acusándonos de delitos fabricados con el apoyo de SEDENA y el Coordinador de Asuntos Indígenas de la Vice fiscalía Zona Centro Lic. Erick Gerardo Aguilar García.

El Fiscal Erick Gerardo Aguilar García nos cita por el delito de desaparición cometida por particulares sin que en la carpeta exista acto de investigación alguna, testimonios o periciales, lo cual muestra su inclinada intención de privarnos de la libertad citándonos para el martes 16 y 17 de junio como imputados, paralelamente el viernes 12 de julio nos busca mediante la aplicación de WhatsApp el Mayor Apolo quien es subordinado al

General Vallejo para que acudamos a la Vice fiscalía General del Estado para “solucionar los problemas” solicitándonos su servidor Roberto Carlos Kau Can la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos) por firmar un contrato de arrendamiento con sus abogados, haciéndonos saber que si no accedíamos nos iban a encarcelar y que Margarito Cituk May firmará a nombre del ejido y se quedarían con el dinero de las rentas.

Además de ser indiciados por delitos fabricados también tenemos conocimiento que han inventado otros para presionarnos como el SECUESTRO, aludiendo que cometimos el delito en contra de Margarito Cituk May, quien fue destituido en la Asamblea de 19 de marzo y ha recibido por parte de SEDENA armamento exclusivo de las fuerzas armadas en especial uso de armas largas del calibre 7.62 mm y granadas de humo para su uso, incluso ha disparado con ellas en contra de nosotros para privarnos de la vida y evitar la cosecha de maíz.

Los actos de abuso y violaciones graves de derechos humanos por parte del GENERAL DE BRIGADA INGENIERO CONSTRUCTOR DIPLOMADO DE ESTADO MAYOR, GUSTAVO RICARDO VALLEJO SUÁREZ como jefe jerárquico, comandante del “Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles”, Ingeniero Residente General del “Tren Maya”, junto con su NON STATE ACTOR Margarito Cituk May, los mayores ingenieros Julio César Castillo Colmenares y Apolo Castillo Zetina, son del conocimiento y ejecutados con la colaboración de los organismos del gobierno mexicano como lo son la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CFE, CONAFOR, BANJERCITO, BANSEFI, FONATUR, PROCURADURÍA AGRARIA, el TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 44, quienes actúan de forma conjunta para detener las acciones legales que hemos emprendido para evitar los abusos en contra de los derechos humanos de los indígenas MAYAS.

Debido a ello y al habernos fabricado delitos para quitarnos nuestra libertad solicitamos la intervención inmediata de la COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS y del PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a efecto que se garantice una TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y podamos recibir con seguridad el pago de los compromisos que tiene SEDENA con nosotros para la explotación de bancos de material, ya que vivimos en pobreza extrema y la actividad que desarrollan actualmente para criminalizarnos se suma al despojo de nuestras tierras y criminalización para que abandonemos la región.

Por lo anterior solicitamos:

– La intervención inmediata de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

– Se apliquen medidas cautelares a nuestro favor para que cese el hostigamiento, la criminalización y se garantice el pago de los compromisos económicos derivados de la explotación de bancos de material de piedra caliza por parte de SEDENA.

– La intervención de organismos internacionales de derechos humanos a efecto de que se garantice el cumplimiento de nuestros derechos humanos y la libertad.

– La intervención del Poder Judicial de la Federación para que se garantice el acceso a la justicia de forma imparcial, así como nuestra libertad.

Por último, solicitamos a la sociedad mexicana e internacional su apoyo y solidaridad para dar a conocer estas graves violaciones de derechos humanos que vivimos día a día.

Atentamente,

Comisariado Ejidal del Ejido X-Maben y Anexos,

Roberto Carlos Kau Can,

Demetrio Ek Chac,

Juan Cituk Varela,

Julia Ek Varela,

Santiago Pat Cuxim,

Lorenzo Asterio Che Tuz.