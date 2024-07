AMLO alerta sobre supuesto ‘saqueo’ de fondos en el Poder Judicial ante inminente reforma…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó de un presunto saqueo en el Fondo de Reserva Individualizada del Poder Judicial de la Federación, luego de que esta semana el Consejo de la Judicatura Federal anunció que los 45 mil trabajadores del organismo podrán retirar hasta el 50% de su saldo acumulado en la Dirección de Prestaciones, publicó infobae.com.

“Sí, según entiendo, lo que están llevando a cabo es que ya se están repartiendo los fondos del fideicomiso, para que cuando se lleve a cabo la reforma, si es que se aprueba, ya no tenga dinero el fideicomiso (…) eso corresponde revisarlo a hHacienda pero más que nada al Poder Legislativo; es un asunto que debería de atender con urgencia, porque tardan mucho, no vaya a ser que resuelvan en dos años, Auditoria Superior de la Federación, que depende del Poder Legislativo, de la Cámara de Diputados, investigar eso, a ellos les corresponde, si es legal que estén repartiendo los fondos, a lo mejor es legal que utilicen esos fondos para los trabajadores del Poder Judicial, si no lo es pues tiene que intervenir el Poder Legislativo”, dijo en Palacio Nacional. (Fuente: infobae.com)